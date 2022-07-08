حجّاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة لآداء ركن الحج الأعظم

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام، صباح الجمعة، صعود جبل عرفة الطاهر ليشهدوا الوقفة الكبرى، وآداء ركن الحج الأعظم في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.

وتدفق نحو مليون حاج مع الساعات الأولى من صباح اليوم، من مشعر “منى” الذي قضوا فيه يومهم الأول “التروية” إلى صعيد عرفة، ملبين متضرعين، داعين الله أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويقع مشعر عرفة على الطريق بين مكة والطائف شرقي العاصمة المقدسة بنحو 22 كيلو مترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ 10.4 كيلومتر مربع وليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج غير بعض المنشآت الحكومية.

ويلهج الحاج في هذا اليوم بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل ويتجه إلى الله خاشعا متضرعا، ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده وللمسلمين جميعا، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما ورد في حديث رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام في البقاع المقدسة، منذ صباح الخميس، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ويقوم الحجاج في يوم التروية، الذي يوافق اليوم الـ 8 من شهر ذي الحجة، بالتنقّل إلى منى للمبيت فيها، قبل الوقوف بمشعر عرفة في اليوم الموالي.

وسيمكث الحجاج في منى إلى ما بعد بزوغ شمس الـ 9 من ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها للوقوف بعرفة.

وبعد وقفة عرفة يعود الحجيج إلى منى، لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة بها، ورمي الجمرات الثلاث.