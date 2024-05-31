حج 2024.. تطبيق رقمي للتكفل بالحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة

استحدثت البعثة الجزائرية للحج تطبيق أرضية رقمية يمكن تحميلها عبر الهواتف النقالة لفرق الإرشاد والتأهيل التابعة لأعوان مكتب شؤون الحجاج الجزائريين.

وأوضح يوسف بارود نائب رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، في تصريح للإذاعة الجزائرية بأن هذه العملية تشمل إقامة الحاج أو أثناء أداء المناسك أو الزيارات، ومن بين تلك الآليات، استحداث تطبيق أرضية يمكن تحميلها على الهواتف النقالة لفرق الإرشاد والتأهيل التابعة لأعوان مكتب شؤون الحجاج الجزائريين المنتشرين عبر منطقة ومداخل ومخارج وساحات الحرم المكي، وتشمل كذلك منطقة المسفلة، منطقة اجياد، منطقة الجميزة، وشارع ابراهيم الخليل.

وقد ساهم هذا التطبيق الذي يحمل أرضية رقمية تضم 41300 حاجا وحاجة في تسهيل العمل على الأعوان المكلفين بإرشاد الحجاج التائهين إلى مقرات اقامتهم ومقاصدهم بمجرد ادخال اسم الحاج على الارضية الرقمية، كما يضم هذا التطبيق كل المعلومات الخاصة بالحجاج، فبمجرد إدخال اسم ولقب الحاج، أو رقم جوازه، أو رقم الدفع، يتم الوصول الى كل المعلومات وتوجيه وارشاد الحاج.

وتوسيعا للعمل بهذا التطبيق، يمكن للحجاج التواصل مع أقاربهم ومعارفهم في فنادقهم لتبادل الزيارات، وهذا بحكم طبيعة الجزائريين الحريصين على الحفاظ على روابطهم العائلية، والاجتماعية.

ومن ناحية أخرى وتقريبا للعملية من الحاج تم تثبيت شاشة ذكية عملاقة ببهو الفندق، تحت تصرف الحجاج دون تدخل الفرق المختصة.

كما أكد يوسف بارود، بان هذه التطبيق مرتبطة بقاعدة بيانات، الاسكان الالكتروني، والوكالات السياحية، حيث يتم من فترة لأخرى ادخال تعديلات لتطوير ودقة الارضية، قصد التقليل من عدد التائهين وتوجيههم الى مقاصدهم.