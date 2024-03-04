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الجزائر

حج 2024: 20 بالمائة من الحجاج دفعوا التكاليف في اليوم الأول

الشروق أونلاين
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حج 2024: 20 بالمائة من الحجاج دفعوا التكاليف في اليوم الأول
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كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صالح بوطرفة، أن أكثر من 20 بالمائة من الحجاج دفعوا تكاليف الحج الأحد عبر الولايات.

وأوضح بوطرفة، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أنه بمجرد فتح موعد دفع تكاليف الحج عبر الوطن تقدم أزيد من 20 بالمائة من الحجاج إلى بنك الجزائر عبر الولايات لدفع تكاليف الحج التي بلغت هذه السنة 84 مليون سنتيم.

وأضاف المتحدث أن التكاليف تشمل تذكرة السفر والتأمين الطبي واصدار التأشيرة، مشيرا إلى أن الحاج سيسترجع منحة السفر والمقدرة بـ 10 مليون سنتيم.

والأحد 3 مارس 2024، دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، المواطنين الذين تحصلوا على كل من “شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ / 2024م”، و”الدفتر الصحي”، و”شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج” إلى التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ840.000,00 دج شاملة لتذكرة السفر وذلك قبل تاريخ 20 مارس 2024م.

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