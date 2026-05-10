حج 2026: القنصل العام بجدة يتفقد مخيمات الحجاج الجزائريين

قام القنصل العام بجدة، محمد  الحبيب زهانة رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، بزيارة ميدانية تفقدية لمخيمات حجاجنا الميامين بالمشاعر المقدسة.

وأفاد بيان للقنصلية أنه تم خلال الزيارة الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والخدمات المقدمة لفائدة الحجاج، لاسيما ما تعلق بجاهزية المخيمات، ظروف الإقامة، الإعاشة، والتجهيزات المسخرة لضمان راحة حجاجنا الميامين أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

ورافق القنصل ومدير ديوان الحج العمرة في الزيارة ممثلي شركة رفاد مقدم الخدمة لحجاج الجزائر، وذلك بحضور رئيس مركز مكة المكرمة يوسف بارود، إلى جانب إطارات القنصلية العامة وأعضاء من البعثة الجزائرية.

