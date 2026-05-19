حج 2026.. بلمهدي يتفقد الحجاج الجزائريين في المدينة المنورة (صور)

أكد على مواصلة تحسين الخدمات الميدانية

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى الحجاج الجزائريين في المزارات بالمدينة المنورة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير أفضل الظروف التنظيمية والخدماتية خلال موسم حج 1447هـ / 2026م.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على ظروف إقامة الحجاج وسير البرنامج المخصص لهم من طرف بعثة الحج الجزائرية، كما التقى بعدد منهم للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لانشغالاتهم، في سياق متابعة ميدانية تهدف إلى ضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك في ظروف مناسبة.

وأكد بلمهدي، بالمناسبة، على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية وتكثيف العمل لضمان توفير الدعم اللازم للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء يسودها التنظيم والراحة والسكينة.

ورافق الوزير في هذه الزيارة كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة ومدير مكتب شؤون حجاج الجزائر الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، إضافة إلى رئيس مركز المدينة المنورة بلخير بوذراع.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي تقوم بها بعثة الحج الجزائرية لمرافقة الحجاج، والوقوف على ظروفهم بشكل مباشر، وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات لضمان نجاح الموسم وتنظيمه في أفضل الظروف.