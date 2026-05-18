حج 2026.. بلمهدي يطمئن على بعثة الجزائر ويوجه رسائل هامة

حلّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، بالمدينة المنورة في إطار متابعة التحضيرات الخاصة بموسم حج 1447هـ/2026م.

وأكد يوسف بلمهدي، في تصريح له بالمناسبة، أن جميع الأمور المتعلقة بظروف إقامة وتنقل الحجاج الجزائريين تسير في ظروف جيدة ومضبوطة، مشيدا بعمل وتنظيم البعثة الجزائرية ومكتب شؤون الحجاج الجزائريين، وكذا بالمجهودات المبذولة لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

كما دعا الحجاج الجزائريين إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات والتعليمات التي وضعتها المملكة العربية السعودية، حفاظا على سلامتهم وضمانا لحسن أداء المناسك، مؤكدا في ذات السياق أهمية التقيد بتوجيهات البعثة الجزائرية، والعمل وفق الأحكام الشرعية والضوابط التي حددتها الهيئة الدينية الجزائرية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية فإن هذا التنقل يأتي في سياق إشرافه المباشر على شؤون الحجاج الجزائريين بصفته رئيسا لمكتب شؤون حجاج الجزائر، حيث باشر فور وصوله متابعة جاهزية مختلف الهياكل والخدمات المخصصة لاستقبال الحجاج وضمان التكفل الأمثل بهم.

وكان في استقبال الوزير بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، والقنصل العام للجزائر بجدة، إلى جانب مسؤولي الديوان الوطني للحج والعمرة ومكتب شؤون الحجاج، ورئيس مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لموسم حج 2026، والاطلاع على مدى جاهزية المرافق والخدمات، بما يضمن توفير أفضل الظروف للحجاج الجزائريين لأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.