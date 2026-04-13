حج 2026.. ضوابط جديدة لدخول مكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الجديدة تخص الاستعداد لموسم حج 2026، لضمان سلامة الحجاج وآداء الفريضة في ظروف جيدة.

واشترطت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، فيما منعت دخول من لم يحصل عليها.

ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة، وفقا لذات البيان.

وأشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 18 أفريل، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 ماي.

وأكدت أن المقيمين الذين لا يحملون التصاريح اللازمة سيُمنعون من دخول مكة خلال موسم الحج، وسيُعادون من نقاط الضبط الأمني، في إطار تشديد الإجراءات التنظيمية، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سلامة الحجاج وتنظيم الحركة داخل مكة.

وفي ختام بيانها، دعت الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، ومؤكدة أن مخالفتها تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.