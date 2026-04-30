حج 2026.. وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى المدينه المنورة

حل صباح اليوم الخميس بالمدينه المنورة بالمملكة العربية السعودية أول فوج من الحجاج الجزائريين لأداء مناسك الحج للموسم 1447هـ/2026 م.

وكان في استقبال الحجاج الميامين الذين يفوق عددهم الـ 90 حاجا وحاجة، القنصل العام للجزائر بجدة، محمد الحبيب زهانة ورئيس مركز المدينة للبعثة الجزائرية بلخير بوذراع.

وأوضح القنصل العام في تصريح للصحافة أن الدولة الجزائرية “عملت على توفير أفضل الظروف للحجاج الجزائريين حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء مريحة ومنظمة وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

للتذكير فقد تم تخصيص 12 مطارا على المستوى الوطني لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بمجموع 144 رحلة حيث ستؤمن الخطوط الجوية الجزائرية 88 رحلة، أي ما يعادل 50 بالمائة من إجمالي البرنامج.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي قد أشرف مساء الأربعاء على حفل انطلاق أول رحلة لحجاج الجزائر نحو البقاع المقدسة بالمطار الدولي هواري بومدين.

وأكد الوزير في كلمة له أن الدولة الجزائرية جندت كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان أفضل الظروف لحجاج بيت الله الحرام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي عناية خاصة لموسم الحج ويحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج عبر مختلف المراحل.