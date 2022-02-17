حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر تشمل 38 ولاية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مراسيم رئاسية تتعلق بإنهاء مهام عدد من رؤساء دوائر عبر 38 ولاية، و تكليفهم بوظائف، كما تضمن مرسوم رئاسي آخر تعيينات جديدة في نفس المناصب.

القائمة الكاملة

أم البواقي: إنهاء مهام الناصر زراولية رئيس دائرة الضلعة.

باتنة: انهاء مهام نذير عويدي رئيس دائرة سقانة، وعلي حداد رئيس دائرة تيمقاد.

ولاية بجاية: إنهاء مهام صديق بن جارو رئيس دائرة تيمزريت، عبد الحميد موايسي رئيس دائرة سوق الاثنين، رابح فليسي رئيس دائرة ايغيل علي، مليكة طالبي رئيسة دائرة أوقاس، مسعود سعيدي سياف رئيس دائرة صدوق، عبد الحكيم فقراوي رئيس دائرة تازمالت، علي بورغود رئيس دائرة سيدي عيش، دليلة بن عيش رئيسة دائرة بني معوش.

بسكرة: انهاء مهام كل من إبراهيم بوقنونو رئيس دائرة القنطرة، سليمان محمة رئيس دائرة جمورة، إبراهيم خزان رئيس دائرة زريبة الوادي.

بشار: إنهاء مهام نصر الدين عصماني رئيس دائرة الأحمر.

البويرة: إنهاء مهام كل من بخدة زمولي رئيس دائرة القادرية، وفاطمة الزهراء بلحسين رئيسة دائرة الهاشمية.

تلمسان: إنهاء مهام رئيس دائرة بني سنون عبد الحليم بن براهم، واحمد عيسى رئيس دائرة باب العسة.

تيارت: إنهاء مهام بارودي مبارك رئيس دائرة مهدية.

تيزي وزو: إنهاء مهام كل من عيسى الباي رئيس دائرة تيزي غنيف، أحمد كاوة رئيس دائرة معاتقة، بوعلام علواش رئيس دائرة واضية، آيت حمودة جمال رئيس دائرة واسيف، توهلمي قوقة رئيس دائرة واقنون، وحسينة قاسي رئيسة دائرة بني ين.

الجلفة: إنهاء مهام رئيس دائرة دار الشيوخ عمار مشيش.

جيجل: إنهاء مهام كل من جلول شبوي رئيس دائرة جيجل، محمد دعدوش رئيس دائرة زيامة منصورية، وهاب بومنجل رئيس دائرة سيدي معروف، عبد الحليم شلوفي رئيس دائرة جميلة، زيتوني بوجلال رئيس دائرة العنصر.

سطيف: إنهاء مهام كل من تواتي صدوقي رئيس دائرة حمام قرقور، مدني شبان رئيس دائرة عين أرنات.

سكيكدة: إنهاء مهام كل من بشير غجاتي رئيس دائرة الزيتونة، وبن اليمين بن شور رئيس دائرة أولاد عطية.

سيدي بلعباس: إنهاء مهام كل من رشيد مواسي رئيس دائرة سيدي علي بوسيدي، علي عابد مرايم رئيس دائرة مرين، عبد القادر برقوق رئيس دائرة سيدي علي بن يوب، عبد القادر حضري رئيس دائرة راس الماء، نور الدين سعيداني رئيس دائرة سفيزف.

عنابة: إنهاء مهام كل من لمنور بن أودينة رئيس دائرة برحال، نور الدين بوغالغ رئيس دائرة شطايبي.

قالمة: انهاء مهام نورة غانمي رئيسة دائرة حمام دباغ.

المسيلة: إنهاء مهام رئيس دائرة عين الحجل عبد القادر سماوي.

معسكر: إنهاء مهام كل من محجوبة صندوق رئيس دائرة عوف، جيلالي قادري رئيس دائرة عين فارس، العربي بوراس رئيس دائرة وعكاز، بشير منون رئيس دائرة غريس، هشام ماحي رئيس دائرة تيزي.

ورقلة: إنهاء مهام رئيس دائرة ورقلة إبراهيم بوشاشي.

وهران: إنهاء مهام خديجة يحياوي رئيسة دائرة واد تليلات.

البيض: إنهاء مهام نعمية بن دبيش رئيسة دائرة الشلالة.

بومرداس: إنهاء مهام محمد مساهل رئيس دائرة بومرداس

ولاية الطارف: إنهاء مهام توفيق دريس رئيس دائرة القالة

تيسمسيلت: إنهاء مهام عبد القادر براوي رئيس دائرة برج الأمير عبد القادر.

الوادي: إنهاء مهام كل من حامد تواتي رئيس دائرة المقرن، مبارك بوفجيغن رئيس دائرة حاسي خليفة، وباديس مختار رئيس دائرة قمار.

خنشلة: إنهاء مهام الطاهر شتيح رئيس دائرة ششار

تيبازة: إنهاء مهام رئيس دائرة تيبازة محمد مزيان.

ميلة: إنهاء مهام كل من عبد الله بوقرن رئيس دائرة تلاغمة، ولعريبي دغة رئيس دائرة بوحاتم.

عين الدفلى: إنهاء مهام عبد الحميد عطوي رئيس دائرة عين الأشياخ.

النعامة، إنهاء مهام عبد ربي مؤدن رئيس دائرة مغرار.

عين تموشنت: إنهاء مهام محمد نوي رئيس دائرة ولهاصة لغرابة.

غرداية: إنهاء مهام محمد تقاري رئيس دائرة متليلي

غليزان: إنهاء مهام محمد سعيدي رئيس دائرة يلل

تيميمون: إنهاء مهام احمد معطي رئيس دائرة تينركوك

بني عباس: إنهاء مهام موسى دهيني رئيس دائرة اقلي، وغريسي بن يوسف رئيس دائرة كرزاز

توقرت: إنهاء مهام جمال حيرش رئيس دائرة توقرت.