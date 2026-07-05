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الجزائر

حريق مخزن بحاسي مسعود.. وفاة 3 أشخاص وإنقاذ وإجلاء 58 آخرين

الشروق أونلاين
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حريق مخزن بحاسي مسعود.. وفاة 3 أشخاص وإنقاذ وإجلاء 58 آخرين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة النهائية على الحريق الذي اندلع داخل مخزن للتجهيز والإطعام متعدد الخدمات بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وأسفر الحريق، بحسب بيان مصالح الحماية المدنية، عن وفاة ثلاثة أشخاص، فيما تم إنقاذ وإجلاء 58 شخصًا كانوا عالقين بالطابق العلوي لبناية تتكون من طابق أرضي وسبعة طوابق.

كما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية لـ34 شخصًا، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت يوم 4 جوان 2026، في حدود الساعة 12:54، عقب تلقي بلاغ يفيد باندلاع حريق داخل مخزن للتجهيز والإطعام متعدد الخدمات ببلدية ودائرة حاسي مسعود.

وتمكنت فرق التدخل من إخماد الحريق بشكل نهائي، مع منع انتشاره إلى بقية أجزاء البناية، ما ساهم في الحد من حجم الخسائر وحماية الأرواح.

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