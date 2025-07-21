حزمة توجيهات مصيريّة لفائدة حاملي بكالوريا 2025

المنصة الرقمية تفتح ظُهر هذا الثلاثاء وتستمر حتى 26 جويلية

تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية للناجحين في بكالوريا 2025، ظُهر الثلاثاء 22 جويلية ابتداء من الساعة 14.00، رقميًّا عبر منصة “بروغرس” وتدوم إلى غاية 26 من نفس الشهر، من خلال ملء بطاقة رغبات من 6 على الأقل إلى 10 رغبات حسب كل شعبة وشروط التسجيل المحددة سلفا.

وفي السياق، يتعين على الناجحين في البكالوريا دورة جوان 2025 بعد حصولهم على كشف النقاط والرمز السري للتسجيل، فضلا عن تعرفهم على مجموع التخصصات المتاحة لهم حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا أو المعدل الموزون المحسوب وفقا لشعبة المترشح، ملء بطاقة الرغبات بتأن وبروية وهذا في الفترة من 22 إلى 26 جويلية الجاري عبر الموقع “https://www.orientation-esi.dz” لتجري عملية التأكيد في الفترة من 27 إلى 29 من نفس الشهر، مع إمكانية تعديل بطاقة الرغبات وتحيينها قبل التأكد النهائي، لتعلن نتائج التوجيه يوم 5 أوت مساء.

بوابة رقمية لتوضيح عملية التسجيل

ولتجنب الاختيار الخاطئ الذي قد يكلف المترشح الحصول على رغبة لا يريدها، ينبغي عليه أولا أن يطلع على الخيارات المقدمة من قبل مختلف مؤسسات التعليم العالي والتي يحتويها الدليل الرقمي للتسجيل، وما عليه سوى الولوج لموقع وزارة التعليم العالي، أو تحميل البوابة الالكترونية (Portail BAC) للتسجيل الرقمي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، أو تحميلها عبر متجر “بلاي ستور”Play Store” ليجد فيها الناجح عدة فضاءات منها “توجيهكم” التي تساعده لاختيار التخصصات المتاحة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفضاء “تكوين مهنة” يشرح المهن المطابقة لمسار التكوين الجامعي المختار، بالإضافة إلى منصات للتسجيل الأولي والنهائي التي تقدم الرزنامة بالتفصيل، علما أن التسجيل يتم الكترونيا “صفر ورقة”، كما تضم البوابة رزنامة الخدمات الجامعية.

ملء بطاقة رغبات من 6 إلى 10 على الأكثر

وفي هذا السياق، يقوم المترشح، باستعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط عبر موقع الانترنت المخصص للإطلاع على قائمة التكوينات المضمونة حضوريا وعن بعد المسموح له بها، حيث ينبغي على المترشح ملء بطاقة رغبات تتضمن حسب ترتيب تفاضلي ستة (06) اختيارات على الأقل وعشرة (10) اختيارات على الأكثر من بين التكوينات المسموح له بها، ويشترط أن تتضمن بطاقة الرغبات على الأقل مسارين تكوينيين (02) في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسة التعليم العالي.

معالجة آلية للرغبات مع مراعاة شروط التوجيه

وبعد تأكيد التسجيلات، تخضع بطاقات الرغبات التي تم ملؤها وإرسالها حصريا عبر الأرضية الإلكترونية، لمعالجة معلوماتية بمراعاة المعايير الأربعة للتسجيل الأولي والتوجيه، وهي شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها (المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه) وهذا حسب ميدان أو شعبة التسجيل، وبعض الشروط الإضافية إن وجدت، فضلا عن الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والدوائر الجغرافية.

ويمكن لكل حامل شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها الالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين، كما يمكن التسجيل في مسار تكوين حضوري أو عن بعد طبقا للتنظيم المعمول به، أو متابعة مسارين تكوينيين مختلفين بالتوازي، للحصول على شهادة مزدوجة حسب شروط الالتحاق والمقاعد البيداغوجية المتاحة، كما أن حامل أكثر من بكالوريا لا يستفيد إلا من تسجيل واحد حضوري.

فرصة ثانية للحاصلين على 0 اختيار

وفي الحالة التي لم يتم فيها الحصول على أي اختيار من اختيارات الطالب المعبر عنها، يقترح على المعني عملية ثانية للتسجيل الأولي من 6 إلى 8 أوت، إذ يجب عليه ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تفاضلي والتي يجب أن تحتوي على ستة (06) اختيارات من ضمنها اثنان (02)، وجوبا في مساري الليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي، حضوريا أو عن بعد، وفق نفس الإجراء الأولي مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وتعتبر التسجيلات الأولية عبر الأرضية الإلكترونية إجبارية بالنسبة لحامل شهادة البكالوريا المعني بهذا الإجراء. أما الذي لم يقم ولم ينه هذه العملية عبر الأرضية الإلكترونية وفي الآجال المحددة، يمكنه فقدان إمكانية التسجيل في مسار التكوين المرغوب فيه.

عدة خيارات متاحة لحاملي البكالوريا

وتقدم وزارة التعليم العالي للناجحين عدة مقترحات للتسجيل سواء في الجامعات والبالغ عددها 54 جامعة على المستوى الوطني، أو المراكز الجامعية وعددها 9، أو جامعة التكوين المتواصل الموجودة في كل الولايات وبنمط تعليمي مرن حضوري وعن بعد، فضلا عن خيار التسجيل في المدارس العليا وعددها 53 منها 40 مدرسة عليا وملحقتان، أو التسجيل ضمن مؤسسات التكوين العالي تحت الوصاية التابعة لدوائر وزارية أخرى كالصحة والفنون والثقافة والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة، أو اختيار المؤسسات الخاصة للتكوين العالي والتي تضمن الدراسة في مختلف التخصصات مقابل دفع مبالغ مالية حسب كل مؤسسة وتخصص، وعددها 23 مؤسسة خاصة للتكوين العالي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

المعدل الموزون للتوجيه نحو التخصصات المهمة

وتخضع عملية التسجيل والتوجيه الأولي لعدة شروط منها المعدل الموزون المحسوب والذي هو عبارة عن تحصيل الحساب بين المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا ضرب المعامل (2) مع إضافة علامة المادة أو المواد الأساسية الخاصة بكل ميدان أو تخصص ويقسم المجموع على 3، ليفرز ذلك معدلا موزونا يتم احتسابه في التوجيه، مع إمكانية احتساب المعدل العام أيضا في حال كان أعلى من الموزون من أجل التوجيه لبعض التخصصات.

ويطبق المعدل الموزون باحتساب علامة العلوم الطبيعية للناجحين في بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات الراغبين للتوجيه نحو ميادين علوم الطبيعة والحياة وميدان علوم الأرض والكون وعلوم الصحة والعلوم الطبية والبيطرة، في حين يوجه حاملو بكالوريا تقني رياضي نحو نفس الميادين باحتساب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا فقط.

وتحسب علامتا مادتي الرياضيات والفيزياء ضمن المعدل الموزون لحاملي بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي للتسجيل في ميدان علوم المادة وعلوم وتكنولوجيا، أما في ميدان علوم تكنولوجيا مسارات تقني رياضي يحسب المعدل الموزون لمادة التخصص والرياضيات، وهذا للناجحين تقني رياضي تخصصات هندسة الطرائق وهندسة مدنية وهندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية.

وبالنسبة لميدان الرياضيات والإعلام الآلي يحسب معدل الرياضيات بالإضافة للمعدل العام للبكالوريا للناجحين في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وتقني رياضي الموجهين للجامعات، ونفس المعدل الموزون للتوجيه ضمن ميدان الرياضيات والإعلام الآلي للمدارس الوطنية العليا في الإعلام الآلي والمدارس الوطنية العليا بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، وللتوجيه نحو ميدان الهندسة المعمارية وعمران ومهن المدينة يحتسب المعدل الموزون لعلامتي الفيزياء والرياضيات.

وللتوجيه نحو بعض التخصصات في ميدان الآداب واللغات يحتسب المعدل الموزون للغة الأجنبية المعنية سواء الانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية والألمانية، فيما يحتسب المعدل العام فقط لباقي التخصصات والميادين .

شروط إضافية للالتحاق بالمدارس العليا

وبالإضافة للمعدل الموزون أو المعدل العام، حددت الوزارة في المنشور التوجيهي شروطا إضافية للالتحاق بالتكوين القاعدي للمدارس العليا ولبعض ميادين وشعب التكوين بالنسبة للمدراس العليا، إذ بعد النجاح في سنتي التكوين القاعدي، يشترط للالتحاق بالطور الثاني للتخصص النجاح في مسابقة تنظمها كل مدرسة تحدد كيفيات إجراء المسابقة عن طريق التنظيم، وفيما يخص التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) يتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا. حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة، يتحدد على إثره معدل أدنى وطني للالتحاق بهذه الشعب.

هذه شروط التوجيه نحو المدارس العليا للأساتذة

وبالنسبة للمدراس العليا للأساتذة، يُحدد سنويا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب الطور والشعبة والولاية عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، حيث يخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد بـ24 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر 2025، كما يجتاز المقبولون في مرحلة التوجيه الأولي مقابلة شفوية أمام لجنة تابعة للمؤسسة الموجه إليها حامل شهادة البكالوريا الجديد مع تمتع المترشح بقدرات جسدية وفكرية تؤهله لمهنة أستاذ، وعند نهاية التكوين في المدارس العليا للأساتذة، يجب على المترشح التوقيع على عقد التزام مع قطاع التربية الوطنية للإلتحاق بمنصب تعيينه بإحدى المؤسسات التربوية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وفي حال إخفاق المترشح في المقابلة، يتم منحه آليا الاختيار الموالي الوارد في بطاقة رغباته والمستوفي للمعدل الأدنى للالتحاق بهذا الاختيار.

وفي سياق ذي صلة، يُشترط تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للمعني بالتكوين في حال توجيهه لميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، كما يسمح لحامل شهادة البكالوريا الجديد المنتمي لرياضيي النخبة، في حالة نشاط معترف به من طرف وزارة الرياضة التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل الأدنى.

شهادات مختلفة وخيارات متعددة للناجحين

وتتيح الوزارة عدة خيارات تكوينية وفق أنماط متعددة تتوج بشهادات مختلفة حسب كل ميدان وتكوين، إذ يتوج مسار الدراسة في الجامعات والمراكز الجامعية بشهادة ليسانس بعد 3 سنوات من التكوين، فيما تضمن عدد من الجامعات تكوينا في ماستر ذو مسار مدمج ليسانس أي بكالوريا + 5 سنوات، كما يمكن الحصول على شهادة مهندس دولة في تخصص الرياضيات المضمون فقط في المدارس العليا، وميادين الإعلام الآلي والعلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة (شعبة علوم فلاحية) والتي توجد في عدد من الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا، وأيضا يمكن الحصول على شهادة مهندس دولة في ميدان علوم الطبيعة والحياة المضمون في المدارس العليا فقط .

وتتوج الدراسة في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير بالمدارس العليا بشهادة ماستر بكالوريا + خمس سنوات، وتضمن الجامعات فقط شهادة مهندس معماري للراغبين في دراسة الهندسة المعمارية بكالوريا +5 سنوات. أما في العلوم الطبية يتوج المتخرج بشهادة دكتور في تخصص الطب بكالوريا +7 سنوات والمضمون في الجامعات والمراكز الجامعية، وبكالوريا +6 سنوات لتخصصي الصيدلة وطب الآسنان في الجامعات فقط، وطبيب بيطري بكالوريا +6 سنوات في الجامعات فقط والمدارس العليا، أما المدارس العليا للأساتذة فتتوج بشهادة ليسانس أستاذ التعليم الابتدائي بكالوريا +5 سنوات، وأستاذ تعليم متوسط بكالوريا +5 سنوات، والثانوي بكالوريا +6 سنوات وهو متاح في المدارس العليا للأساتذة.