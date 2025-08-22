حسام عوار يبحث عن تجربة جديدة “خارج دوري روشن”

يبدو أن رحلة حسام عوار في السعودية تقترب من نهايتها أسرع مما كان متوقعاً. ففي تطور كبير، وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد على طلب النجم الدولي الجزائري بالرحيل عن دوري روشن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصل عوار إلى الاتحاد الصيف الماضي فقط بعقد طويل الأمد حتى عام 2028، وكان التعاقد معه قد أثار حماساً كبيراً في الأوساط الرياضية. ورغم أن أرقامه كانت محترمة—11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 26 ظهوراً بجميع المسابقات—إلا أن ذلك لم يبدد الشكوك المتزايدة حول مدى تأقلمه مع الفريق. فقد تسبب تذبذب مستواه وتكرار مشكلاته البدنية في عدم قدرته على كسب ثقة بعض جماهير النادي والمحللين الرياضيين.

وسط ضغوط متزايدة إعلامياً ورياضياً، قرر عوار البحث عن بداية جديدة. ومن أجل الحفاظ على الانسجام داخل المجموعة، استجابت إدارة الاتحاد لرغبته وبدأت بالفعل البحث عن بديل أجنبي في مركز خط الوسط، مع دراسة عدة خيارات لتعزيز الفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

ولا يتوقع أن يواجه صانع الألعاب الجزائري صعوبة في إيجاد نادٍ جديد، إذ ارتبط اسمه بالفعل بأندية مثل ليل وأولمبيك مارسيليا وبورنموث، ما يشير إلى أن عودته السريعة إلى الملاعب الأوروبية باتت مسألة وقت. وتقدر قيمته السوقية الحالية بـ9 ملايين يورو.