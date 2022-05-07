-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

حسب صحيفة بريطانية.. هذه هي الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا في الجزائر

محمد عبد المؤمن
  • 1387
  • 0
حسب صحيفة بريطانية.. هذه هي الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا في الجزائر
أرشيف
تعبيرية

تكشف خريطة طريفة لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن الكلمة الأكثر بحثا على موقع “ويكيبيديا” باللغة الإنجليزية، حسب كلّ بلد من بلدان العالم، بما في ذلك الجزائر.

وحسب ما تظهره الخريطة التي نشرتها الصحيفة على موقعها الشبابي “Indy100” . فإنّ الكلمة الأكثر بحثا بالإنجليزية على الموسوعة الإلكترونية في الجزائر هي “Province”. أي “ولاية”.

ويحتوي الموقع بالفعل، على صفحات خاصة بولايات الجزائر الـ58، وتحتوي جميعها على الكلمة الإنجليزية “Province” في عناوينها الرئيسية.

بالنسبة لبقية دول العالم، تبرز بشكل لافت، بين الكلمات الأكثر بحثا على ويكيبيديا، كلمات  “War” (الحرب) في الولايات المتحدة، و”Soviet” في روسيا وأوكرانيا، و”Gaddafi” في ليبيا.

خريطة الكلمات الأكثر بحثا على ويكيبيديا حسب كل دولة

مقالات ذات صلة
شركة أمريكية لمرافقة طلبة الصيدلة بالجزائر

شركة أمريكية لمرافقة طلبة الصيدلة بالجزائر

واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم

واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم

فرار تلاميذ مغاربة من دورة دولية للعدو بسلوفاكيا

فرار تلاميذ مغاربة من دورة دولية للعدو بسلوفاكيا

بن زيمة يقاضي سياسيا بحزب “ايرك زمور”

بن زيمة يقاضي سياسيا بحزب “ايرك زمور”

دراسة: المصابون بكورونا معرضون للخرف وتراجع الذكاء       

دراسة: المصابون بكورونا معرضون للخرف وتراجع الذكاء       

الارتجال وانعدام الهوية يرهنان الدراما الجزائرية

الارتجال وانعدام الهوية يرهنان الدراما الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد