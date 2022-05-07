حسب صحيفة بريطانية.. هذه هي الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا في الجزائر

تكشف خريطة طريفة لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن الكلمة الأكثر بحثا على موقع “ويكيبيديا” باللغة الإنجليزية، حسب كلّ بلد من بلدان العالم، بما في ذلك الجزائر.

وحسب ما تظهره الخريطة التي نشرتها الصحيفة على موقعها الشبابي “Indy100” . فإنّ الكلمة الأكثر بحثا بالإنجليزية على الموسوعة الإلكترونية في الجزائر هي “Province”. أي “ولاية”.

ويحتوي الموقع بالفعل، على صفحات خاصة بولايات الجزائر الـ58، وتحتوي جميعها على الكلمة الإنجليزية “Province” في عناوينها الرئيسية.

بالنسبة لبقية دول العالم، تبرز بشكل لافت، بين الكلمات الأكثر بحثا على ويكيبيديا، كلمات “War” (الحرب) في الولايات المتحدة، و”Soviet” في روسيا وأوكرانيا، و”Gaddafi” في ليبيا.