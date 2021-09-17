حصيلة كورونا بالجزائر: 235 إصابة جديدة و19 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا فقد تم تسجيل 182 حالة شفاء، 24 مريضا بالعناية المركزة و21 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 242 إصابة جديدة، بفريوس و16 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 227 إصابة جديدة، بفريوس و18 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 233 إصابة جديدة، بفريوس و18 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.