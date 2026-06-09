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على خلفية تصاعد الاستيطان بالضفة الغربية..

فرنسا تحظر دخول سموتريتش و عقوبات غربية مشددة

نوفل فضيل
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فرنسا تحظر دخول سموتريتش و عقوبات غربية مشددة
ح.م
وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش
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