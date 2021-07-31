حقائب السلة المصنوعة من القش تخرج من شاطئ البحر إلى الشارع وأماكن العمل

تصاميم معقدة من توقيع ماركات عالمية

ظهرت الحقائب على شكل السلة أو القفة منذ سنوات، وكانت بمثابة قطعة فريدة تحتفظ بها السيدة لزيارة شاطئ البحر، أو الغابة أو بعض المشاوير المحدودة جدا. وكانت عبارة عن قطع فريدة لا تشبه بعضها، لأنها صناعات حرفية. أما هذا الموسم، فلا حرج أبدا في حصولك على عدة حقائب من هذا النوع بمختلف الأحجام والتصاميم، لأنها الأكثر رواجا.

الجمع بين مختلف المواد الطبيعية، مثل القش أو الدوم، مع العناصر الجلدية، ليس جديداً بالتأكيد، إذ سبق لبعض الماركات العالمية، على غرارLoewe ،MiuMiu، Max Mara التي صممت حقائب يد، كانت تعتبر غريبة على شكل سلال، بهدف إنشاء حقيبة يد تبدو غير رسمية ورياضية بنفس القدر، لأنها أنيقة وأنثوية، يتزايد الطلب عليها، لأنها مناسبة جدا للصيف والبحر. في ما يلي بعض أهم الحقائب التي تجمع مزيجا من المواد الطبيعية لإعطائنا تصاميم غاية في الروعة لهذا الموسم.

الجلود الملونة

أصبحت حقائب السلة ذات العناصر الجلدية الآن حقائب يد عصرية، يمكن اعتمادها حتى على إطلالات كلاسيكية راقية، تعكس إطلالات الخمسينيات والستينيات، وتظل بعض النماذج وفية لأصلها البصري، وتعتمد على التصميم الريفي القديم، الذي يشبه القفة التقليدية من الدوم، في حين تحافظ بعض العلامات على غرار برادا، على مظهر سلة النزهات الصغيرة المربعة أو المستطيلة، المصنوعة من الروطان، المحاطة بأحزمة جلدية بارزة.

القطع المعدنية

إن أكثر ما يلائم الحقائب المصنوعة من القش والدوم والروطان، إدخال تفاصيل مصنوعة من مواد طبيعية هي الأخرى، كالتفاصيل المعدنية ذات الألوان الميتالية، كأقفال الزينة المزخرفة باللون الذهبي، الفضي، البرنزي.. يمكن

أن نجد حقائب السلال مزينة بقطع معدنية على شكل حروف، تميمة، أو رموز بربرية، أو حتى أشكال هندسية لها دلالتها في عالم الموضة.

الأقمشة المطبوعة

تعتبر حقائب القش، ذات الغطاء الداخلي من القماش المطبوع بالألوان والأشكال الصيفية، أحسن مثال أصلي عن هذا التصميم، الذي لقي رواجا عالميا هذه السنة. ويمكن أن نذكر كذلك كلا من حقيبة السلة المنسوجة يدويا وتفاصيل صقلية تقليدية من Dolce &Gabbana التي تعتبر خيار المشاهير.

أيا كان تصميم حقيبة السلة التي ستقتنينها هذا الصيف، بسيطا أو معقدا، ممزوجا بتفاصيل جميلة، عليك أن تدركي أن أفضل خيار لهذه القطعة هو ارتداء إطلالة صيفية تعتمد على الفساتين وتنورات الماكسي، المليئة بالحيوية، الأشكال والألوان. هذا، لا يمنع إرفاقها بإطلالة تعتمد على الجينز أو البدلات الموحدة.. لذا، لا تترددي أبدا في شراء الحقيبة التي تعجبك والتمتع بهذه الموضة.