حكم مثير للجدل بِشأن مباراة الجزائر وهولندا

أُميط اللّثام، السبت، عن ثلاثي تحكيم المباراة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم والمضيّف الهولندي.

وتُجرى هذه المقابلة التحضيرية بِمدينة روتردام الهولندية، مساء الثالث من جوان المقبل. استعدادا لِمنافسة كأس العالم التي تنطلق بعد ثمانية أيام من ذلك.

واتّفق اتحاد الكرة الجزائري والهولندي على تعيين طاقم من النمسا، سواء تعلّق الأمر بِثُلاثي الميدان أو الحكم الرابع أو زميلَيهما في تقنية الفيديو (الفار).

ويقود الطاقم حكم الساحة ياكوب سيملر، البالغ من العمر 35 سنة، والذي حاز الشارة الدولية لـ “الفيفا” في العام الماضي فقط.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره النمساوي بِأمريكا في الـ 28 من جوان المقبل، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة كأس العالم. فكيف وافقت “الفاف” على حكم بِإمكانه “تقييم” أداء رجال فلاديمير بيتكوفيتش عن قرب، وتقديم التقرير على طبق لِمدرب منتخب بلاده النمسا رالف رانغنيك؟ ثم أن الحكم ياكوب سيملر لم يسبق له أن أدار مقابلات دولية لمنتخبات الأكابر! وهل تدخّل منظّم المباراة (المناجير) في جلب هذا الحكم “ترقية” له؟

للإشارة، فإن اتحاد الكرة الإنجليزي ومدرب المنتخب توماس توخيل قدّما انطباعات سلبية عن مركز التدريب بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، كون مكشوفا، وعرضة لـ “تجسّس” المنافسين.