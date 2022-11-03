حليمة بولند تعود للواجهة من مقابر جنيف وفيديو لتغير ملامحها بمرور الزمن!
عاد اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتصدر التريند، مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتداول مقطعين مصورين لها، أحدهما من مقابر جنيف والثاني لتغير ملامحها بمرور الزمن.
ومن منتصف شهر أكتوبر المنصرم إلى الآن يتم تداول مقطع نشرته بولند عبر حسابها على سناب شات، وهي تتجول داخل مقابر جنيف خلال رحلتها الأخيرة، وأثارت الجدل بتعبيرها عن انبهارها الشديد بجمالها.
عاجل #جنيف//
#حليمة_بولند تتنزه في مقابر جنيف
— la sympatica 😼🏴☠️🏁🇱🇧🇷🇺 (@lasympatica) November 1, 2022
وقالت الإعلامية المثيرة للجدل في الفيديو: “شوفوا هل قبر .. قبر يفتح النفس.. شوفوا حلاوة مقابرهم.. بـ تشوق.. يعني الواحد وده يتمشى في المقبرة.. والله العظيم يشوقون المقابر عندهم..”.
حليمة بولند: “مقابر جنيف تفتح النفس!”
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.#حليمة_بولند pic.twitter.com/HRoEw8yXUS
— مقاطع وثائقية (@mqaty1533) October 26, 2022
وتابعت حديثها بالترحم على الأموات الراقدين في المقبرة، ثم استدركت أن هناك من يحرم الترحم على غير المسلمين، مبررة الأمر بأن دعاءها لهم بالرحمة من باب “الإنسانية”، ما جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة.
من جانب آخر تداول نشطاء فيديو لتغير ملامح بولند مع مرور الزمن، بدء من العام 1995 إلى العام 2021 حيث أشير لبلوغها سن الـ 41.
مقطع متداول بالتيكتوك لتغير مظهر الاعلامية حليمة بولند مع الزمن. pic.twitter.com/P8RjrrG17c
— Golden Dose (@GoldenDose) October 30, 2022
بالفيديو.. هكذا استقبل سعوديون المذيعة حليمة بولند في منطقة الأحساء!
وفي شهر فيفري 2022 تداول ناشطون فيديو يوثق طريقة استقبال المذيعة المثيرة للجدل من طرف سعوديين بمنطقة الأحساء.
وأظهر المقطع المصور تجمع عدد غفير من السعوديين، وبحسب ما نقلت تقارير إخبارية فقد انتظروها لوقت طويل حتى وصلت، وسخر الكثيرون من الفيديوهات.
في الفيديو الأول يظهر شخص وهو يرحب ببولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والرايحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.
وأضاف: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.
وردت الإعلامية بالقول: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.
حشود وتجمهر من الظهر في الاحساء من اجل حليمة بولند .. pic.twitter.com/0K5yu3wlCQ
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2022
وأظهر مقطع فيديو آخر ترحيبا حارا من مواطن سعودي (صاحب بسطة) بالإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى منطقة الأحساء.
وقال السعودي مرحبا: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزين جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.
من جانب آخر عبر سعوديون عن استيائهم مما حصل في مهرجان التمور بمنطقة الأحساء الذي حضرته بولند، واعترضوا على استضافتها مع الحراسة المشددة.
قمة المهزلة. ماحدث الليلة في مهرجان التمور المصنعة. المقام. على أرض الأحساء الغالية. من استضافة الكويتية المدعوة حليمة بولند. الى اين نمضي من المسؤول عن استضافتها. والهالة. الضخمة والحراسة المشددة. حولها.الى هذة الدرجة
من يقف. وراء استضافة. هالأشكال. وماهو. دورهم.
— ولد الحزم والعزم (@gucftfffffff) February 1, 2022
عمانيون أغرقوها بالذهب.. حليمة بولند في ظهور مثير للجدل!
أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيقها لحظات “إغراقها بالذهب” على حد تعبيرها من طرف عمّانين.
وبحسب المقطع المصور الذي نشرته بولند، الجمعة 26 نوفمبر 2022، عبر حسابها على “سناب شات”، فقد قامت امرأة بإلباسها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، واكتفت بالتعليق: “شكرا أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب”.
ولأنها لم توضح إن كانت المجوهرات هدية من أهل عمان لها أو كانت مجرد تجربة واستضافة فقد نتج عن الموضوع جدل واسع عبر مختلف المنصات.
إغراق الكويتية #حليمة_بولند بالذهب في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/LB0KDYtjR6
— Mix Celebr (@mixcelebr) November 27, 2021
وهذا الذهب الذي أغرقتوا به (حليمه بولند) صنع في عمان بعد . الله يهديكم بس الإنسان يعطي كما يشأ لا دخل لنا والضيف يكرم وهذا من عادات العماني . ولاكن الملاحظ تسابق الرجال وحتى كبار السن نحوا هذه المرأة لألتقاط الصور معاها من هيه هذه لا عالمة دين ولا صانعة قنبلة ذريه #صنع_في_عمان pic.twitter.com/fE3w7nD561
— شايب الوادي 🇴🇲🇸🇦 (@HN22HkY09u7Fqr2) November 25, 2021
وارتأى البعض بأن الذهب قد يكون هدية لبولند لأنها حظيت بثناء كبير في السلطنة وعلى أعلى المستويات، إذ قال لها عضو بمجلس الدولة: ” أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ”.
عضو بمجلس الدولة في سلطنة عمان لـ #حليمه_بولند:
“أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ” pic.twitter.com/irp4YSQt3r
— رأي الخليج (@GulfViews) November 5, 2018
وكانت الإعلامية الكويتية قد ظهرت منذ يومين معلنة عن تضايقها الكبير بسبب فقدانها لحقيبتها في المطار، بالرغم من أنها حضرت لسلطنة عمان من أجل التكريم.
##احد مأخذ جنطة حليمة بولند pic.twitter.com/RphrVPdV3U
— F@A@W (@FAW57929359) November 22, 2021
وأعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن “التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية”، لافتة إلى أنه “تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ”.
#تنبيه | #مطارات_عُمان pic.twitter.com/j1x8DaVtj9
— مطارات عُمان (@OmanAirports) November 24, 2021