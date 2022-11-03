حليمة بولند تعود للواجهة من مقابر جنيف وفيديو لتغير ملامحها بمرور الزمن!

عاد اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتصدر التريند، مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتداول مقطعين مصورين لها، أحدهما من مقابر جنيف والثاني لتغير ملامحها بمرور الزمن.

ومن منتصف شهر أكتوبر المنصرم إلى الآن يتم تداول مقطع نشرته بولند عبر حسابها على سناب شات، وهي تتجول داخل مقابر جنيف خلال رحلتها الأخيرة، وأثارت الجدل بتعبيرها عن انبهارها الشديد بجمالها.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل في الفيديو: “شوفوا هل قبر .. قبر يفتح النفس.. شوفوا حلاوة مقابرهم.. بـ تشوق.. يعني الواحد وده يتمشى في المقبرة.. والله العظيم يشوقون المقابر عندهم..”.

وتابعت حديثها بالترحم على الأموات الراقدين في المقبرة، ثم استدركت أن هناك من يحرم الترحم على غير المسلمين، مبررة الأمر بأن دعاءها لهم بالرحمة من باب “الإنسانية”، ما جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة.

من جانب آخر تداول نشطاء فيديو لتغير ملامح بولند مع مرور الزمن، بدء من العام 1995 إلى العام 2021 حيث أشير لبلوغها سن الـ 41.

بالفيديو.. هكذا استقبل سعوديون المذيعة حليمة بولند في منطقة الأحساء!

وفي شهر فيفري 2022 تداول ناشطون فيديو يوثق طريقة استقبال المذيعة المثيرة للجدل من طرف سعوديين بمنطقة الأحساء.

وأظهر المقطع المصور تجمع عدد غفير من السعوديين، وبحسب ما نقلت تقارير إخبارية فقد انتظروها لوقت طويل حتى وصلت، وسخر الكثيرون من الفيديوهات.

في الفيديو الأول يظهر شخص وهو يرحب ببولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والرايحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.

وأضاف: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.

وردت الإعلامية بالقول: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.

وأظهر مقطع فيديو آخر ترحيبا حارا من مواطن سعودي (صاحب بسطة) بالإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى منطقة الأحساء.

وقال السعودي مرحبا: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزين جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

من جانب آخر عبر سعوديون عن استيائهم مما حصل في مهرجان التمور بمنطقة الأحساء الذي حضرته بولند، واعترضوا على استضافتها مع الحراسة المشددة.

عمانيون أغرقوها بالذهب.. حليمة بولند في ظهور مثير للجدل!

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيقها لحظات “إغراقها بالذهب” على حد تعبيرها من طرف عمّانين.

وبحسب المقطع المصور الذي نشرته بولند، الجمعة 26 نوفمبر 2022، عبر حسابها على “سناب شات”، فقد قامت امرأة بإلباسها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، واكتفت بالتعليق: “شكرا أهل عُمان على الدلع، غرقوني بالذهب”.

ولأنها لم توضح إن كانت المجوهرات هدية من أهل عمان لها أو كانت مجرد تجربة واستضافة فقد نتج عن الموضوع جدل واسع عبر مختلف المنصات.

وارتأى البعض بأن الذهب قد يكون هدية لبولند لأنها حظيت بثناء كبير في السلطنة وعلى أعلى المستويات، إذ قال لها عضو بمجلس الدولة: ” أنتِ دلوعتنا .. كل المسؤولين فخورون بكِ”.

وكانت الإعلامية الكويتية قد ظهرت منذ يومين معلنة عن تضايقها الكبير بسبب فقدانها لحقيبتها في المطار، بالرغم من أنها حضرت لسلطنة عمان من أجل التكريم.

وأعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن “التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية”، لافتة إلى أنه “تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ”.