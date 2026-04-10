حماس تحذر من مخطط استيطاني في غزة

علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، على تصريحات الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الصهيونية سموتريتش، والتي أشار فيها إلى وجود مخططات لاقتطاع أراضٍ من قطاع غزة وإقامة مشاريع استيطانية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن “هذه التصريحات تؤكد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال، الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في أكتوبر الماضي”.

وحذرت حركة حماس من مواصلة الاحتلال لسياسة التنكر لمسار اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرب من التزاماته بموجبه، مطالبة الدول الضامنة بإدانة هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملاً، بما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة وفق المراحل المنصوص عليها.

وكان الكابينت الصهيوني قد أقرّ خلال الحرب على إيران، إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر عملية اعتماد لمستوطنات دفعة واحدة منذ سنوات، شملت مناطق داخل جيوب فلسطينية ونقاط بعيدة لا تصل إليها قوات الاحتلال بسهولة.

وأكدت القناة 15 العبرية، الخميس، أن القرار جرى تمريره سرًا ضمن تصنيف عال لتجنّب الضغط الأمريكي خلال سير المعركة.