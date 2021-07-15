حمداني: الحرائق الأخيرة أتلفت 8900 هكتار على المستوى الوطني

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني أن الحرائق الأخيرة أتت على مساحات قدرت بـ 8900 هكتار على المستوى الوطني.

ودعا الوزير حمداني، الخميس، خلال ترؤسه لقاء حول مكافحة حرائق الغابات المواطنين على رفع درجة الحيطة والحذر والتنبيه على مخاطر اندلاع الحرائق وتعزيز العمل الجواري لدى السكان.

وأوضح حمداني أن ما يترتب عن الحرائق من أضرار يتطلب منا جميعا أن نكون أكثر وعيا من خلال التحلي بالمسؤولية لأخذ التدابير الضرورية للوقاية منها والتصدي لها عند حدوثها.

ودعا وزير الفلاحة إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات لتقوم بدورها الوقائي بالتنسيق مع كافة المعنيين بما فيهم السكان والمجتمع المدني لتفادي اندلاع الحرائق.

كما دعا إلى إشراك الصيادين والجمعيات والكشافة وهيئات المجتمع المدني للتحسيس والمساهمة في مكافحة الحرائق.

وجود مؤامرة لاستهداف منتوج التفاح بخنشلة.. وزير الفلاحة يعلق

قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الأربعاء، أنه يجب الابتعاد عن رواية المؤامرة في تفسير التهام الحرائق لمساحات كبيرة من أشجار التفاح بولاية خنشلة، لكنه شدد على أن حرائق الغابات فعل إجرامي مؤكد بالدلائل.

وسئل حمداني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، عن رأيه فيما يروج بأن الحرائق التي التهمت أشجار التفاح ببوحمامة بخنشلة، هدفها ضرب الإنتاج الوطني وتشجيع الاستيراد من إحدى الدول الأوروبية.

ورد وزير الفلاحة بالقول، إنه لا يجب الانسياق وراء هذه التفسيرات التي تثير فرضية المؤامرة في كل شيء.

وبشأن موجة حرائق الغابات، يقول الوزير إنها “فعل إجرامي” موثق بالدلائل، وأن صورا لأقمار صناعية أظهرت إن معظم هذه الحرائق اندلعت في أطراف الغابات.

حرائق خنشلة.. الجيش يفتح مركزا طبيا تحسبا لإخلاء السكان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني يوم 9 جويلية 2021، مع فتح نقطة طبية مجهزة بكافة الوسائل الضرورية، بسبب حرائق خنشلة، تحسبا لأي عملية إخلاء طبي خاصة بالمناطق التي تعرف تواجدا للسكان.

بيان وزارة الدفاع

في إطار الجهود التي تبذلها مفارز الجيش الوطني الشعبي التي تدخلت منذ الساعات الأولى من أجل محاصرة وإخماد الحرائق المشتعلة بغابات ولاية خنشلة منذ أيام، بعدما زحفت على مساحات غابية واسعة بالولاية.

واصلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة يومي 09و 10 جويلية 2021، تدخلها على مستوى المناطق التي تعرف زحفا لأسلة النيران، باستعمال الجرافات والآليات وجهود الأفراد التابعين لمختلف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من أجل المساهمة في إخماد تلك الحرائق التي عرفتها المنطقة، مع فتح نقطة طبية مجهزة بكافة الوسائل الضرورية تحسبا لأي عملية إخلاء طبي خاصة بالمناطق التي تعرف تواجدا للسكان.

في نفس الإطار قام اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة يوم 10 جويلية 2021، بزيارة ميدانية للوحدات والمفارز المتدخلة في الميدان من أجل إطفاء الحرائق المشتعلة على مستوى المناطق الغابية حيث وقف على كافة الإمكانيات التي تم تسخيرها من أجل مواجهة هذه الحرائق ومعاينة الوضعية في عين المكان.

الجزائر تقرر اقتناء طائرات إطفاء الحرائق

وكشف وزير الداخلية كمال بلجود، الجمعة 8 جويلية 2021 بأنه تقرر اقتناء طائرات خاصة بإطفاء الحرائق و تم إعداد دفتر الشروط الخاص بها.

وقال بلجود، خلال زيارته لخنشلة ومعاينته لمركز القيادة التابع للحماية المدنية بأن السلطات تستعد لاقتناء طائرات خاصة بإخماد الحرائق قائلا: “قد تم إعداد دفتر شروط في هذا الشأن ودخلنا في اتصالات مع شركات عالمية تنشط في المجال”.

وأضاف بأن “الإمكانيات موجودة و ستكون هذه الطائرات متوفرة بالبلاد بمجرد أن يجلبها الممونون”.

وبشأن حرائق ولاية خنشلة قال بلجود “لقد وفرنا كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد الحرائق التي اندلعت يوم الأحد المنصرم حيث تم تسخير أكثر من 2500 عون من الحماية المدنية و محافظة الغابات و 60 جرافة وآلية ثقيلة و 140 شاحنة ذات صهريج إضافة إلى طائرتي هيلكوبتر”.

وزير الداخلية: حرائق خنشلة مفتعلة ويقف خلفها مجرمون

كشف وزير الداخلية كمال بلجود، الجمعة، أن حرائق خنشلة مفتعلة وتقف خلفها أيادي المجرمين، ليكشف أنه تم توقيف أشخاص مشتبه فيهم والعدالة ستتخذ كل الإجراءات.

وأضاف بلجود الذي زار خنشلة مرفوقا بوزير الفلاحة بتكليف من رئيس الجمهورية، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا بعد ضبطها لأشخاص يحملون مادة البنزين داخل الغابة.

وكشف الوزير أنه تم إحصاء 2500 هكتار انتشرت فيها الحرائق في خنشلة.

وزيرا الداخلية والفلاحة يعاينان الأضرار

حل وزير الداخلية كمال بلجود مرفوقا بوزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الجمعة، بولاية خنشلة لمعاينة أضرار الحرائق الأخيرة بتكليف من رئيس الجمهورية.

وقام الوزيران خلال الزيارة بمعاينة أضرار الحرائق الغابية التي شهدتها الولاية والاطلاع على مخطط التدخل المسطر لإخماد الحريق وحماية المواطنين.

وكشفت وزارة الداخلية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن الوزيرين قاما بمتابعة عمليات الإخماد واطلعا على تفاصيلها خلال زيارتهما التفقدية لمركز العمليات المتقدم بوحمامة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر الخميس وزيري الداخلية والفلاحة بالتنقل إلى ولاية خنشلة والوقوف ميدانيا على الغابات التي مستها الحرائق والأضرار الناجمة عنها.

حرائق خنشلة.. توقيف 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في إشعال النار

أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم بحرائق خنشلة عبر إشغال النار بغابات عين ميمون ببلدية طامزة.

وكشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لخنشلة في بيان لها، الثلاثاء 6 جويلية، أن عناصرها قامت بتوقيف المشتبه بتورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون تترواح أعمارهم ما بين 18و55 سنة بالقرب من غابة “بئر وصفان” و “عين ميمون” بطامزة”.

وأضاف المصدر بأن التحقيق جار معهم حاليا من طرف عناصر الضبطية القضائية ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وأكد الدرك الوطني أن عناصره لا يزالون متواجدين بمكان اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي لمواصلة عملية التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب الحرائق وتوقيف الأشخاص المشتبه بضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وزارة الفلاحة: هذه الإمكانيات المسخرة لمواجهة حرائق خنشلة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية من مختلف الولايات المجاورة لإخماد الحرائق التي تشهدها ولاية خنشلة، حفاظا على أرواح المواطنين والثروة الغابية والمستثمرات المحيطة بها.

وجاء في بيان الوزارة “أن أعوان الغابات بمرافقة أعوان الحماية المدنية جندوا منذ اندلاع الحريق بغابة أولاد يعقوب بولاية خنشلة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المسداة إلى كافة المصالح المحلية تحت الوصاية من أجل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذا الحريق الذي مس مساحات غابية ومستثمرات للأشجار المثمرة”.

وتابع البيان عمليات إخماد البؤرتين المتبقيتين تتواصل إلى حد الساعة من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية وكذا المواطنون الذين هرعوا منذ اللحظات الأولى لمد يد المساعدة.

والجدير بالذكر فان القطاع ككل سنة، ابتداء من أول جوان، يقوم بوضع نظام خاص بمكافحة حرائق الغابات حيث تسخر وسائل معتبرة من طرف مصالح الغابات بالإضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية مع مشاركة عدة قطاعات أخرى والمجتمع المدني.

انقذوا غابات خنشلة.. هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل بالجزائر

وبالتزامن مع سلسلة الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ يدعوا إلى انقاذ الغابات التي احتضنت الثورة التحريرية المجيدة وتزامنت كذلك مع ذكرى عيد الاستقلال.

وعرف وسم “انقذوا غابات خنشلة” تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلين مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس التي كانت ملجأ رجال الثورة.

صفحة “قسنطينة الرسمية” كما تسمى نشرت عبر الفيسبوك وقالت “عيد الإستقلال اليوم في الأوراس .. حسبنا الله و نعم الوكيل … غابات أول نوفمبر الغابة التي احتضنت الثورة وكانت ملجأ لرجال أحرار ثوار الغابة سقيت بدماء طاهرة زكية دماء أبناء الجزائر لا حول و لا قوة إلا بالله لك الله يا أوراسنا”.

أما على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” فانشرت العديد من الصور التي تظهر هول الحادثة التي لم تسلم منها حتى حيوانات المنطقة، داعيين إلى التحرك العاجل لوقف هذه الحرائق.

من جهتها الحماية المدنية وعبر صفحتها الرسمية أكدت أن جهودها متواصلة من أجل اخماد حريق غابة بئر وناس.

الحماية المدنية: 49 شاحنة إطفاء وطائرات هيلكوبتر لإخماد حرائق بخنشلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تواصل جهود وحداتها في إخماد حرائق غابة بئر وناس قرية عين ميمون بلدية طامزة بولاية خنشلة، حيث تم تخصيص 49 شاحنة إطفاء.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.

بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .