حمزة ياسين يتوّج بالمرحلة السادسة من طواف الجزائر الدولي

الدراج حمزة ياسين

توج الدراج الجزائري حمزة ياسين من فريق مدار، بالمرحلة السادسة من الطبعة 26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وأقيمت المرحلة السادسة ضمن مسار مستغانم إلى تنس على مسافة 155 كلم.

وافتك الدراج الجزائري حمزة ياسين المرتبة الأولى بعد تنافس كبير في الأمتار الأخيرة، ليتوج بالقميص الأزرق لهذه المنافسة.

كما توّج حمزة ياسين الفائز بهذه المرحلة بالقميص الأسود لأحسن دراج جزائري.

وحافظ البلجيكي لورسين يوربن على القميص الأصفر كمتصدر الترتيب العام للمرة السادسة على التوالي.

وظفر مواطنه سانتي باتريك من نفس الفريق بالقميص الأخضر لأسرع دراج.

وعاد القميص الأبيض المنقط بالأحمر للدراج المتسلق، الألماني هوريجوشن هيكو مايكال بسكال.

وسيكون الدراجون على موعد، اليوم الخميس، مع المرحلة السابعة الشلف – الشلف على مسافة 98.7 كلم، حيث سيكون الانطلاق والوصول أمام فندق الميرادور، وسط مدينة الشلف.

