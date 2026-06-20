-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
خارج القائمة!
باقي بوخالفة
2026/06/20
56
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
حلول جزائرية مبتكرة لتحسين استغلال المياه
قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين
الرياضيات واللغات في صدارة المواد المعنيّة بالاستدراك
“الفاف” تودع شكوى رسمية ضد حكم مباراة الجزائر – الأرجنتين
ناصري يشارك في مؤتمر دولي بأكرا حول العدالة والتعويضات التاريخية لتجارة الرقيق
وهران: تدشين أول وحدة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
رسميًّا… البنوك تفتح أبوابها يوم السبت بداية من 10 جويلية
2026/06/18
الجزائر تفوز على كوريا الجنوبية بتشكيلة من ضغط الجمهور
2026/06/19
تتعدى الـ 45 درجة.. موجة حر شديدة تضرب 10 ولايات إلى غاية السبت
2026/06/18
قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين
2026/06/20
229.5 مليون سنتيم قيمة نصاب الزكاة في الجزائر
2026/06/18
الرأي
المزيد
ماذا بعد خسارة الأرجنتين؟
ياسين معلومي
2026/06/20
فلسطين: البكالوريا التي لم تهزمها الصواريخ…
محمد سليم قلالة
2026/06/20
حتى لا تكون العطلة وبالا علينا!
سلطان بركاني
2026/06/20
غزة تُفَعِّلُ صحيفة المدينة المنوَّرة
د محمد مراح
2026/06/20
الشيخ نحناح والبُعد الديمقراطي للدَّولة الجزائرية
ناصر حمدادوش
2026/06/20