خبراء يحذرون من تناول هذه الأجزاء من الدجاج!

حذر خبراء في التغذية من تناول أجزاء معينة من الدجاج لما تحمله من أضرار لجسم الإنسان قد تتسبب حتى في الإصابة بالسرطان.

وبحسب تقرير نشره موقع “هيلث لاين” المتخصص فإنه على الرغم من الفوائد الكثيرة للحم الدجاح إلا أن هناك أجزاء منه ينصح بعدم تناولها إطلاقاً.

وتتمثل الأجزاء المحظورة في الدجاج في:

الرئة

تحتوي رئة الدجاج على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

الرقبة

تحتوي على عقد ليمفاوية تحتوي على سموم وبكتيريا، والاستهلاك المتكرر لرقبة الدجاج قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الرأس

يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان في رأس الدجاجة.

الأمعاء

توجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن إزالتها دائمًا بشكل كامل ويؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.

الجلد

لا يوجد شيء عمليًا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضًا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

الأرجل

الإفراط في تناول أرجل الدجاج قد يؤدي إلى زيادة الوزن. إضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.

المؤخرة

وهو الجزء الأخطر والذي يجب تجنبه في الدجاج، لأنه يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي تؤثر سلبًا عند دخولها إلى جسم الإنسان.