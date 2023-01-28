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رياضة

خبر سارّ لـ “عطال”

علي بهلولي
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خبر سارّ لـ “عطال”
ح.م

يعود اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى المنافسات الرّسمية هذا الأحد، بعد غياب دام شهرَين ونصف الشهر.

وأدرج التقني ديدييه ديغارد مدرب فريق نيس، السبت، اسم المدافع عطال ضمن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة الزّائر نادي ليل.

وتُجرى هذه المقابلة ظهيرة الأحد، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الفرنسية.

ولم يلعب عطال أيّ لقاء رسمي مع فريقه نيس منذ الـ 11 من نوفمبر الماضي، بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية في فرنسا نتيجة تنظيم قطر لِكأس العالم 2022، ثم تعرّضه لِإصابة على مستوى الكاحل.

وضمّت قائمة فريق الأحمر والأسود أيضا 3 جزائريين آخرين: حارس المرمى المغترب تيدي بولهندي، ومتوسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجم بلال براهيمي. بينما يُواصل لاعب الخطّ الأمامي أندي ديلور غيابه، لِإصراره على تغيير الأجواء، حيث ترغب إدارة نادي نانت الفرنسي في انتدابه.

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