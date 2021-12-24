خبيب.. رحالة جزائري وصانع محتوى هادف يحظى بدعم شعبي ورسمي

أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم خبيب كواس، المدون الجزائري صاحب المحتوى الهادف، الذي استطاع في ظرف وجيز حسبهم أن ينافس كبرى القنوات التلفزيونية بفيديوهاته ذات الجودة العالية والمحتوى الراقي.

ولاقت حملة الدعم تجاوبا رسميا، حيث كتب ياسين وليد الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك بشأن خبيب.

وقال الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة: “صانع المحتوى الجزائري الرائع Khoubai يستحق كل الدعم و التشجيع على ما يقوم به من عمل إحترافي و هادف، و قد تمكن في ظرف وجيز من إعطاء صورة جد مشرفة لصناعة المحتوى في بلادنا”.

ودعا النائب زكريا بلخير، الرحالة خبيب لتكريمه بالمجلس الشعبي الوطني، كما أطلقت صفحات مليونية وإعلاميون حملة لدعمه من أجل زيادة عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإيصالهم إلى المليون على إنستغرام قبل بداية 2022.

وكتب الإعلامي الجزائري حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة عبر حسابه على فيسبوك: “الحمد لله.. بعد منشورنا الأخير حول صانع المحتوى الراقي الجزائري خبيب أطلقت حملة في الجزائر من صفحات كثيرة لدعمه، وهناك من نواب البرلمان من اتصل لتكريمه.. تستحق كل الدعم خبيب”.

من جانبه أعرب خبيب عن شكره وامتنانه لكل من سانده ودعمه ولو بالكلمة الطيبة، وكتب رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام لكل من شارك في الحملة.

يذكر أن خبيب كوّاس رحالة جزائري، يبلغ من العمر 27 عاما، وقد ذاع صيته مؤخرا بفضل المحتوى الهادف الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

درس في الثانوية شعبة الرياضيات التي لم يكن يحبها، والتحق بالجامعة ليدرس الاقتصاد، فوجد بأنه يضيع وقته في أمور لا تمت لرغباته بصلة.

بدأ ابن مدينة قسنطينة يفكر في التحرر من القيود التي فرضتها عليه الحياة، ومن هنا بدأت نقطة التحول، حيث اتجه للتدوين وصناعة المحتوى.

أصبح خبيب كثير السفر والتجوال، وأيضا كثير المشاركة لمغامراته عبر مواقع التواصل لتعريف الناس بثقافات الشعوب المتنوعة، تحت شعار: “سافر فهناك الكثير في انتظارك”.

شارك في المسابقة الأضخم للمؤثرين في الوطن العربي “سديم”، وتوج بجائزة أفضل “مدون إنستغرام” في الجزائر لسنة 2019.