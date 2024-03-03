خبيرة في علم النوم تحذر من شرب القهوة صباحا وتنصح بهذا التوقيت.. والسبب!

تداولت تقارير إخبارية تحذيرات خبيرة في علم النوم من شرب القهوة صباحا بمجرد استيقاظ الشخص لأسباب علمية مرتبطة بارتفاع معلات الكورتيزول.

يميل الكثيرون حول العالم إلى شرب فنجان من القهوة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، بهدف الحصول على الطاقة والنشاط والتركيز، وعادًة ما ينصح الخبراء بتناول القهوة في منتصف اليوم، فماذا يمكن أن يحدث لجسمك في حال قمت بشرب فنجان على الريق؟

بحسب تصريحات الخبيرة ديبورا لي لشبكة فوكس نيوز فإن شرب القهوة كأول شيء بمجرد الاستسقاظ من النوم قد لا يكون الخيار الأفضل لإعطاء الفرد دفعة من الطاقة طوال اليوم، ومن الواجب حسبها الانتظار لبعض الوقت.

تقول لي: “عندما تستيقظ يكون مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يعزز اليقظة والتركيز وينظم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي، في ذروته”.

وتضيف: “قد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنا ضد الكافيين لفترة طويلة”.

وتابعت أن الكورتيزول “يتبع إيقاعا خاصا بدورة نومك، حيث يصل إلى ذروته خلال 30 إلى 45 دقيقة من الاستيقاظ ثم ينخفض ببطء على مدار اليوم، وهذا يفسر سبب وصولك إلى ذروة النشاط في الصباح وشعورك بالتعب أكثر في الليل”.

في ذات السياق أوضحت الطبيبة المقيمة في بريطانيا أن أفضل وقت لتناول القهوة والحصول على جرعة كافيين، ليس قبل 45 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ، عندما “يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض”.

وقالت: “أفضل وقت لشرب القهوة هو عادة منتصف الصباح وحتى وقت متأخر منه، عندما يتراجع مستوى الكورتيزول لديك وتبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة، لكن بالطبع ليس في وقت متأخر جدا من فترة ما بعد الظهر، حيث قد يؤثر ذلك على جودة نومك”.

ووفق لي، من الأفضل أن ينتظر الشخص الذي يستيقظ في حوالي الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا أو قرب الظهر تقريبا لتناول أول فنجان من القهوة.. عندما سيقدرها جسدك وعقلك أكثر، وستحصل على أكبر قدر من فوائد الكافيين”.