خبير: تركيا تحرّكت 5 أمتار نحو الغرب بسبب الزلزال

قال البروفيسور كارلو دوغليوني رئيس المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، إن الزلازل التي ضربت تركيا منذ فجر الإثنين، تسبّبت في تحرّك البلاد 5 أمتار نحو الغرب.

وأوضح دوغليوني حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، أن الزلازل التي وصلت شدّتها إلى 7.8 درجات، وقعت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.

وذكر الخبير الإيطالي أن التقديرات الحالية تشير إلى تزحزح صفيحة الأناضول بـ3 أمتار. مشيرا إلى حدوث الهزّات العنيفة في أحد خطي الصدع الزلزالي العابرين للأراضي التركية.

وأسفر الزلزال العنيف الذي هزّ جنوبي تركيا فجر الإثنين، عن مقتل 3549 شخصا في تركيا، و812 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية في البلدين.