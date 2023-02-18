خسارة شباب بلوزداد

خسر فريق شباب بلوزداد سهرة السبت بِهدف لِصفر، أمام ضيفه نادي الترجي التونسي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة الجنوب إفريقي توم أبونجيل.

وتلقّت شباك حارس المرمى ألكسيس قندوز حامي عرين شباب بلوزداد هدف الترجي التونسي، بِواسطة المهاجم اللّيبي حمدو الهوني في الدقيقة الـ 81.

وضمّت صفوف الترجي التونسي لاعبَين دوليَين جزائريَين شاركا أساسيَين، وهما: المدافع محمد الأمين توغاي، والمهاجم رياض بن عياد الذي استُبدل في الدقيقة الـ 57.

وعن الفوج الرّابع ذاته، وفي لقاء لُعب مساء الجمعة، تعادل فريق المريخ السوداني سلبا مع ضيفه نادي الزمالك المصري. مع الإشارة إلى تنظيم المواجهة بِليبيا، لِعدم تأهيل “الكاف” لِملاعب السودان.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الترجي التونسي 6ن

2- شباب بلوزداد 3ن

3- الزمالك المصري 1ن

4- المريخ السوداني 1ن

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 24 من فيفري الحالي بِليبيا، يلعب رجال المدرب نبيل الكوكي بعيدا عن الدّيار مع نظرائهم من المريخ السوداني. ويتبارى الترجي التونسي بِميدانه مع الزمالك المصري، لكن في اليوم الموالي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.