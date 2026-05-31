بِالفيديو: خسارة منافس “الخضر” في المونديال

خسر منتخب الأردن لِكرة القدم عصر الأحد بِنتيجة (1-4)، في مباراة ودّية أمام المنافس السويسري.

ولُعبت هذه المباراة بِسويسرا، ضمن إطار تحضيرات المنتخبَين لِكأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وسيخوض منتخب الأردن مواجهة ودّية ثانية وأخيرة، ضد الفريق الكولومبي بِأمريكا في الثامن من جوان المقبل.

وتتبارى الأردن مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا، فجر الـ 23 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمونديال 2026. ضمن فوج يضم أيضا فريقَي الأرجنتين والنمسا.