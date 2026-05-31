-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: خسارة منافس “الخضر” في المونديال

الشروق الرياضي
  • 604
  • 0
بِالفيديو: خسارة منافس “الخضر” في المونديال

خسر منتخب الأردن لِكرة القدم عصر الأحد بِنتيجة (1-4)، في مباراة ودّية أمام المنافس السويسري.

ولُعبت هذه المباراة بِسويسرا، ضمن إطار تحضيرات المنتخبَين لِكأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وسيخوض منتخب الأردن مواجهة ودّية ثانية وأخيرة، ضد الفريق الكولومبي بِأمريكا في الثامن من جوان المقبل.

وتتبارى الأردن مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا، فجر الـ 23 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمونديال 2026. ضمن فوج يضم أيضا فريقَي الأرجنتين والنمسا.

مقالات ذات صلة
بلعيد: “المنافسة في المونديال صعبة ونطمح لتحقيق إنجاز تاريخي”

بلعيد: “المنافسة في المونديال صعبة ونطمح لتحقيق إنجاز تاريخي”

جماهير “الخضر” مرشحة لتحطيم رقم قياسي عالمي فريد من نوعه

جماهير “الخضر” مرشحة لتحطيم رقم قياسي عالمي فريد من نوعه

لاعب بِذكريات “أدباء المهجر” يُواجه الجزائر

لاعب بِذكريات “أدباء المهجر” يُواجه الجزائر

ما يجب أن ينتبه إليه صادي وبيتكوفيتش واللاعبون

ما يجب أن ينتبه إليه صادي وبيتكوفيتش واللاعبون

منتخب “الأفلان” يسلّم المشعل لجيل رياض محرز

منتخب “الأفلان” يسلّم المشعل لجيل رياض محرز

بيتكوفيتش يُزيح السّتار عن قائمة لاعبي المونديال

بيتكوفيتش يُزيح السّتار عن قائمة لاعبي المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد