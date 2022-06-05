خطوط نقل جديدة بين الأحياء المعزولة والشواطئ بالعاصمة طيلة الصيف

مخطط أزرق للفترة والرحلات العادية تمتد إلى ما بعد منتصف الليل

أعدت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، برنامجا خاصا بموسم الاصطياف انطلاقا من الفاتح من الشهر الجاري وطيلة الـ3 أشهر المقبلة ضمن مخطط أزرق سيرافق الفترة حيث تم فتح خطوط نقل جديدة باتجاه مختلف مواقع التسلية كحديقة بن عكنون والحامة ومقام الشهيد، فضلا عن تلك الموجهة إلى الشواطئ التي تربط مختلف الأحياء السكنية الجديدة، لا سيما تلك التي تعاني العزلة أو تعرف نقصا في عدد حافلات النقل.

وشهدت العديد من الأحياء، لا سيما منها الجديدة أو تلك التابعة لوكالة عدل على مستوى العاصمة، فتح خطوط نقل جديدة تم استحداثها مع حلول موسم الاصطياف ولقيت استحسان الكثير من المواطنين القاطنين بعيدا عن الشواطئ ويأملون في زيارة البحر، منها 10 خطوط تنطلق في الخدمة ما بين حوش القازوز ببئر توتة باتجاه شاطئ خلوفي بزرالدة، خط حي الشعايبية ببئر توتة باتجاه الشاطئ نفسه بزرالدة كما تم تخصيص خط انطلاقا من حي محمد معوش بأولاد فايت وصولا إلى شاطئ عين البنيان، حافلة من حي ابزيو 2 بالدويرة باتجاه شاطئ خلوفي بزرالدة، وفتح خط آخر انطلاقا من حي سيدي أمحمد باتجاه شاطئ خلوفي، ونفس الأمر ينطبق على حي عين المالحة الذي زود بخط نقل باتجاه شاطئ خلوفي بزرالدة، وهي الوجهة نفسها التي ستستقبل خطا آخر من حي أول نوفمبر بالرحمانية مرورا بحي 22/23 سيدي بنور وحي 1500 مسكن وحي 25 مسكنا بالزعاترية. محطة الحراش تعرف استحداث خط جديد باتجاه شاطئ عين طاية، أما محطة شوفالي، فقد خصص لها خط باتجاه شاطئ سيدي فرج. أما حي الكروش بالرغاية، فمنح له خط نحو شاطئ الرغاية على أن تخصص الرحلات انطلاقا من الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا.

محطات النقل هي الأخرى زودت بخطوط جديدة نحو الشواطئ، والتي تعرف هي الأخرى إقبالا من طرف المواطنين بحثا عن وجهات تأخذهم إلى أقرب ساحل أو شاطئ على مستوى العاصمة، منها ساحة أول ماي باتجاه شاطئ عين البنيان، خط آخر من محطة 2 ماي تافورة باتجاه شاطئ الرايس حميدو. أما ساحة الشهداء، فخصص لها خط باتجاه اسطاوالي، في حين منح خط شاطئ عين البنيان والمنظر الجميل لمحطة شوفالي وآخر ما بين الشعايبية باتجاه شاطئ الجهة الغربية للعاصمة بعين البنيان تحديدا.

أما بالنسبة لبرنامج النقل العادي للمسافرين الخاص بفصل الصيف، فستنطلق الرحلات من السادسة والربع صباحا إلى غاية السابعة مساء بتغطية 122 خط و285 حافلة، في وقت خصصت الخدمة الليلية انطلاقا من السابعة إلى غاية الواحدة إلا 10 دقائق بعد منتصف الليل بتغطية تشمل 21 خطا وتوفير 21 حافلة لضمان الخدمة.