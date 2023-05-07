خلال أسابيع.. نحو إقرار حدّ أدنى لأجور الصحفيين في الجزائر

تستعدّ الحكومة لإقرار إطار تنظيمي خلال الأسابيع المقبلة، لضمان حدّ أدنى لأجور الصحفيين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد.

جاء ذلك في مقال لوكالة الأنباء حول إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على احتفالية الجزائر باليوم العالمي للصحافة المصادف لـ3 ماي من كل عام.

وذكر مقال:”اليوم العالمي للصحافة، حفل يبرز ثبات مواقف رئيس الجمهورية”، أنه “ستتمّ دراسة إطار تنظيمي لضمان حدّ أدنى لأجور الصحفيين. لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد”.

من جهة أخرى، اعتبر محرّر المقال أن الحفل الذي نظمته رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي، يبرز “ثبات مواقف الرئيس عندما يتعلق الأمر بالتزاماته تجاه أسرة الصحافة”.

ويتابع المقال:”فوعود المترشح السابق لرئاسيات 2019، قد ترجمها الرئيس بعد تنصيبه، إلى أعمال. حيث سعى إلى نفض الغبار عن الاتصال المؤسساتي، وفتح أبواب الرئاسة على مصراعيها أمام الصحافة الوطنية والدولية”.

النص الكامل لمقال وكالة الأنباء الجزائرية: