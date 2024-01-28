خليلوزيتش الأقرب لخلافة بلماضي في تدريب “الخضر”

هذه هي تواريخ المواعيد القادمة للمنتخب الجزائري

بدأ وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في رحلة البحث عن البديل الأنسب لمدرب المنتخب الأول السابق، جمال بلماضي، الذي تأكدت مغادرته العارضة الفنية للخضر بسبب عجزه للمرة الثانية على التوالي عن قيادة المحاربين لتجاوز دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري للشروق، أن صادي في مفاوضات جادة مع وحيد خليلوزيتش، للإشراف على العارضة الفنية للخضر، خلفا للمدرب جمال بلماضي، نفس المصدر أضاف أن المدرب السابق للخضر يكون قد أبدى تخوفا كبيرا من العودة إلى تدريب رفقاء القائد رياض محرز، لكنه تلقى دعما كبيرا من رئيس الاتحاد الذي وعده بأن يمنح له كل الإمكانات للنجاح في مهمته، وقد يكون بنسبة كبيرة هو خليفة جمال بلماضي.

وعن المدرب رونار الذي ورد اسمه في الآونة الأخيرة، قال مصدر الشروق أن المفاوضات مع رينارد توقفت، بعد أن أكد الأخير استحالة الإشراف على المحاربين، إلى غاية نهاية عقده مع الاتحاد الفرنسي شهر جويلة المقبل، والمشاركة مع منتخب السيدات في أولمبياد باريس، مثله مثل الأسطورة زين الدين زيدان الذي اعتذر عن قبول عرض الاتحاد الجزائري.

ويعود المنتخب الوطني إلى جو المنافسة خلال التوقف الدولي القادم في الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس القادم، حيث سيلعب الخضر دورة دولية ودية في الجزائر مع بوليفيا وجنوب إفريقيا وأندورا التي خلفت ألبانيا على شكل نصف نهائي ونهائي، بعدها سيواجه رفقاء بن سبعيني خلال الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 غينيا بالجزائر، وأوغندا خارج الديار خلال الفترة من 3 إلى 11 جوان 2024.

ويدخل بعدها الخضر تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 في انتظار قرعة المجموعات، حيث ستجرى الجولة الأولى والثانية فى الفترة من الثاني إلى 10 سبتمبر 2024، بعدها لجولة الثالثة والرابعة فى الفترة من السابع إلى 15 أكتوبر 2024، لتليها الجولة الخامسة والسادسة فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024، علما أن كأس إفريقيا 2025، لم يحدد بعد تاريخ إجرائها إما في جانفي 2025 أو جوان 2025.

وستلعب الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025 بإجراء مباراتين، الأولى ببوتسوانا خارج الديار تليها مباراتان في اطار الجولة السابعة والثامنة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، الأولى بالجزائر أمام بوتسوانا والثانية خارج الديار بغينيا، ثم الجولة التاسعة والعاشرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 06 إلى 14 أكتوبر 2025، أمام الصومال خارج الديار وأوغندا بالجزائر.