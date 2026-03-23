خمسة إعفاءات لأضاحي العيد خلال 2026… وهذه الأصناف المعنية

مصالح الضرائب تبلّغ مديرياتها عبر الوطن

الإجراء يمتد إلى 30 جوان المقبل ويشمل الرسوم الجبائية والجمركية

الهدف توفير الأغنام بأسعار معقولة للمواطنين خلال المناسبة الدينية

أمرت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية مختلف مصالحها الجهوية والولائية بتطبيق 5 إعفاءات جبائية وجمركية واسعة على الأغنام المستوردة بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، في إطار تدابير استثنائية تهدف إلى ضمان وفرة الأضاحي والتحكم في الأسعار.

وتشمل هذه الإعفاءات إلغاء الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة (تي في أ)، ورسم التوطين البنكي (تي دي بي)، إلى جانب مساهمة التضامن، وكذا الاقتطاع المسبق المطبق على السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

ويستفيد من هذه الامتيازات حصريا استيراد الأغنام الحية الموجهة للذبح خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 جوان 2026، ما من شأنه تخفيف تكلفة الاستيراد على المتعاملين، وبالتالي دعم استقرار أسعار الأضاحي في السوق الوطنية، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال موسم عيد الأضحى.

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية تحمل رقم 10/2026، اطلعت عليها “الشروق”، فقد أقرت السلطات إعفاء شاملا للأبقار والأغنام المستوردة بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2025 و2026 من مختلف الحقوق والرسوم، في إطار تدابير استثنائية لضمان وفرة الأضاحي في السوق الوطنية.

وجاء في التعليمة، المستندة إلى أحكام المادة 121 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1447 الموافق لـ14 ديسمبر 2025، المتضمن قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الإجراء يندرج ضمن القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال سنة 2025، بهدف تأمين توفر رؤوس الأغنام والأبقار الموجهة للذبح تحسبا لعيدي الأضحى 2025 و2026، من خلال اللجوء إلى استيراد هذه المواشي.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الإعفاء يشمل عدة رسوم وضرائب، تتمثل في الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة (تي في أ)، ورسم التوطين البنكي (تي دي بي)، ومساهمة التضامن، إضافة إلى الاقتطاع المسبق المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها، وهو ما من شأنه تخفيف تكلفة الاستيراد والمساهمة في استقرار أسعار الأضاحي.

وفيما يتعلق بالمواشي المعنية، بيّنت التعليمة أن الإعفاء يخص الأغنام الحية من الأنواع الداجنة الموجهة للذبح، المصنفة ضمن البند التعريفي 0104.10.91.10، والمستوردة خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026، كما يشمل الأبقار الحية الموجهة للذبح، المصنفة ضمن البنود التعريفية 0102.29.91.10 و0102.29.91.20 و0102.29.91.30، والمستوردة خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2025 إلى 30 جوان 2026

وأكدت التعليمة أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2026، حيث دعت المديرية العامة للضرائب مختلف المديريات الجهوية والولائية، إلى جانب باقي المصالح المعنية، إلى السهر على تعميمها وضمان التطبيق الصارم لها، مع إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها في الميدان.