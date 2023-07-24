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دراسة أمريكية حديثة حول دور زيت الزيتون في الوقاية من الخرف

الشروق أونلاين
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دراسة أمريكية حديثة حول دور زيت الزيتون في الوقاية من الخرف
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الزيتون

توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر الوفاة بسبب الخرف يقلّ بنسبة 28 في المئة بين الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا.

وترجّح نتائج الدراسة التي عرضت يوم الإثنين، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن، أن يكون لأحماض أوميغا 3 في زيت الزيتون دور في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالخرف.

ووفق ما نقله موقع “هيلث داي”، فقد أجرى الدراسة باحثون في جامعة هارفارد، وشملت بيانات لأكثر من 90 ألف متخصص في المجال الطبي بالولايات المتحدة منذ 1990.

ولم يقدم الباحثون تفسيرات لسبب هذا التأثير الوقائي لزيت الزيتون، لكن المناقشات رجّحت وجود فوائد مضادة للالتهابات توفرها أحماض أوميغا 3.

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