دراسة: الأمهات يتأثرن سلبا بإنجاب ثلاث بنات دون صبيان

كشفت دراسة حديثة أن إنجاب ثلاث بنات دون صبيان، يمكن أن يؤثر سلبا على الأمهات، ويخفّض شعورهن بالرفاهية وقد يستغرق الأمر عقدا كاملا.

توصل علماء النفس إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة الرضا عن الحياة للآباء الذين لديهم بالفعل طفلان من نفس الجنس واستمروا في إنجاب طفل آخر.

ولوحظ انخفاض مستوى الرفاهية فقط بين الأمهات اللائي لديهن ثلاث بنات وليس لديهن صبيان، مما دفع الباحثين إلى التساؤل عما إذا كانت الأمهات أكثر تأثرامن الآباء بجنس أطفالهم.

كتب مؤلفو الدراسة: “يبدو أن الأمهات لا يرغبن في إنجاب عدد كبير جدا من الأطفال من نفس جنسهن”.

تابعوا:”من الممكن ألا يعكس هذا مشكلة الأطفال فحسب، بل يعكس أيضًا مشكلة تكوين الأسرة، حيث لا تريد الأم وجود عدد كبير جدًا من الإناث في المنزل”.

كما اعتمدت الدراسة العمل على استطلاعات أنجزها 17 ألف شخص ولدوا عام 1958 و 17 ألف شخص ولدوا عام 1970.

تم اختبار المشاركين في الدراسة مرة واحدة على الأقل كل عقد حول رفاههم الشخصي وأجابوا على المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان لديهم أطفال ومدى رضاهم عن الحياة.

وجدت الدراسة أن الآباء الذين لديهم طفلان من نفس الجنس كانوا أكثر عرضة لإنجاب طفل ثالث وإنجاب هذا الطفل بشكل أسرع من الآباء الذين لديهم طفل من كل جنس.

لكن النتيجة المثيرة للاهتمام جاءت عندما نظر الباحثون إلى الولادة الثالثة، عندما كان للوالدين طفلان من نفس الجنس واستمروا في إنجاب طفل ثالث، فإن رفاههم انخفض قليلاخلال السنوات العشر القادمة إذا كان هذا الطفل من نفس الجنس أيضا.

وكتب المؤلفون في مجلة الاقتصاد السلوكي والتجريبي، أن نتائج الرفاهية الذاتية “مدفوعة بالكامل” من قبل الأمهات اللواتي ليس لديهن ولد بعد أن أنجبن فتاتين.

وفقا للباحث دولان، فإن الآباء الذين لديهم طفلان من نفس الجنس هم أكثر عرضة لمحاولة الحصول على طفل ثالث على أمل أن “يفوزوا” في يانصيب الولادة.

أضاف: تشير بياناتنا إلى أن خيبة الأمل ناتجة في الغالب عن أمهات لفتاتين ليس لديهما ولد، على عكس أمهات لولدين ليس لديهما بنت،بحسب ما نشرته” الغارديان” البريطانية. “