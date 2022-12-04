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الجزائر

درك باتنة يوقف شبكة محتالين عبر بيع الأجهزة الكهرومنزلية في فيسبوك

الشروق أونلاين
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درك باتنة يوقف شبكة محتالين عبر بيع الأجهزة الكهرومنزلية في فيسبوك
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توقيف محتالين على فيسبوك

 تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في باتنة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني، وتمتهن النصب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، يتواجه الموقوفون، وهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما، تهم تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة.

وتمّ توقيف 6 أشخاص من أفراد الشبكة الإجرامية. فيما لا يزال اثنان منهم في حالة فرار، يوضح ذات البيان.

وجاءت هذه العملية بعد تلقّي شكاوي قدمها مواطنون ينحدرون من عدة ولايات، حول تعرضهم للنصب عبر فيسبوك، عبر استدراجهم من خلال صفقات وهمية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية. 

وقد سمح تحرّي مصالح الدرك الوطني باستغلال جميع التقنيات، بحجز مركبتين استعملتا في الجريمة. كما استرجعت أجهزة كهرو منزلية كانت موجّهة للبيع عن طرق النصب، يضيف المصدر.

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