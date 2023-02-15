دغموم يسيل لعاب عدة أندية ويقدم أوراق اعتماده لبلماضي

تألق بشكل ملفت للانتباه في البطولة المصرية

يصنع اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري، الحدث منذ تنقله مع بداية هذا الموسم الكروي إلى النادي المصري، حيث تألق بشكل ملف للانتباه، وأصبح حديث كل وسائل الإعلام التي اعتبرته أحد أحسن الأجانب الذين ينشطون في البطولة المصرية، إلى درجة أن أحد النقاد أكد أن الناخب المصري فيتوريا.

عاين اللاعب دغموم في عدة لقاءات، لاستدعائه إلى المنتخب المصري… اللاعب السابق لوفاق سطيف مرشح للمغادرة إلى القارة الأوروبية، حيث تهاطلت العروض على مناجيره الذي ينتظر نهاية الموسم لاتخاذ القرار السليم، قبل بداية الموسم الكروي. ونظرا إلى الأزمة المالية التي كان يتخبط فيها وفاق سطيف، اضطر إلى بيع اللاعب دغموم إلى النادي المصري، بمبلغ محترم مكنه من إيجاد حلول للمشاكل التي كان يتخبط فيها، فوجد اللاعب نفسه في أحد الأندية المصرية العريقة، الذي تألق فيه في أول حصة تدريبية، حيث اقتنع الجميع بأن دغموم صفقة مربحة وبإمكانه التألق وتقديم الإضافة للفريق.. وهو ما حصل منذ الجولات الأولى، حيث تمكن من فرض نفسه وأصبح أساسيا، إلى درجة أنه، في لقاء الأهلي المصري، تم اختياره رجلا للمباراة، وهو ما دفع بالعديد من المحللين إلى اعتباره صفقة الموسم في البطولة المصرية، لا سيما أن المصري البورسعيدي تحصل على خدماته بمبلغ زهيد من وفاق سطيف، 250 ألف دولار، بالمقارنة مع الصفقات الأجنبية للفرق التي لا تنزل عن المليون دولار.

مناجير اللاعب عبد الرحمن زيتوني، قال في تصريحات صحفية نقلتها صحف مصرية، إن اللاعب الجزائري لا يفكر في العروض حاليا، وكل تركيزه على المصري البورسعيدى، والاستمرار في التألق خلال الفترة المقبلة.. عقد عبد الرحمن دغموم مستمر مع المصري البورسعيدى، وهم أصحاب القرار في بقائه أو رحيله؛ لأن عقده مستمر، وأنا أرى بأنه من الأفضل الاستمرار إلى نهاية الموسم… “دغموم كان يمتلك عرضين من سويسرا وبلجيكا قبل القدوم إلى المصري، ولكن فضلنا خوض هذه التجربة لصقل موهبته، ومن ثم الاحتراف في أوروبا”.

وعن مردود اللاعب مع النادي المصري، قال مناجيره: “مستوى عبد الرحيم دغموم لم يفاجئني، لأنه يمتلك قدرات كبيرة… تركيز دغموم حاليا مع المصري ولا ينظر إلى العروض، وهو سعيد بدعم جماهير المصري له، ويشكر دائما قدرات حسام حسن مدرب الفريق”.

من جهته، قال اللاعب المتألق عبد الرحيم دغموم، (الملقب بمحرز)، إن مدربه، اللاعب الدولي المصري الأسبق، حسام حسن، يمنحني حرية كبيرة في الثلث الهجومي، ما يساعدني على الظهور بشكل جيد… جماهير المصري هي الأساس، فهم يستحقون كل شيء، ونتمنى أن نسعدهم في المباريات المقبلة… نمتلك فريقا جيدا مع جهاز فني مميز، ونتمنى تقديم موسم استثنائي، المصري يوفر لي كل شيء، وأشعر بالراحة في النادي”.

أحد اللاعبين الدوليين السابقين قال للشروق: “تألق اللاعب دغموم في البطولة المصرية وهو يواجه الزمالك والأهلي ويتم اختياره كأحسن لاعب دليل على مؤهلات اللاعب، الذي يملك إمكانيات كبيرة تمكنه أولا من الظفر بعقد مستقبلا، كما قدم أوراق اعتماده للمدرب الوطني جمال بلماضي، الذي هو في حاجة إلى تجديد الدماء بعد الخيبتين الأخيرتين”. وأضاف محدث الشروق العربي، أن دغموم بإمكانه اللعب في أي بطولة في العالم، حيث يجد ربما في بادئ الأمر صعوبات للتأقلم، لكنه سيتألق مثلما يحدث له في البطولة المصرية لأنه يملك موهبة كبيرة، وأنا متأكد من أن العروض تكون قد تهاطلت عليه، لكنه يفضل البقاء في مصر والتألق، ومتأكد أيضا من أن الزمالك والأهلي سيعرضان عليه عقدا مع نهاية الموسم.