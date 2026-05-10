دفاع.. حجز أزيد من مليون قرص مهلوس بتمنراست

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، بعد كمين محكم من توقيف مركبة رباعية الدفع وحجز أزيد من مليون ثمانية وأربعون ألف قرص مهلوس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة لعمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات تمكنت مفارز مشتركة من توقيف شخصين وحجز أكثر من مليون وثمانية وأربعون ألف قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، وجهازين اتصالات ثريا.

تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكل محاولات إدخال والإتجار بهذه السموم في بلادنا.