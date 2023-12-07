دقلة نور الجزائرية ضمن أفضل 5 فواكه في العالم

تم تصنيف تمور “دقلة نور” الجزائرية كواحدة من أفضل 5 فواكه على المستوى العالمي. حسب ما كشف عنه موقع دولي مختص.

وجاءت تمور دقلة نور في المرتبة الرابعة ضمن فئة أفضل الفواكه، للتفوق بذلك على أزيد من 70 نوع فاكهة موجودة على مستوى عالم.

واحتلت صدارة القائمة التي كشف عنها موقع “World of Statistics” فاكهة “روداكينا ناوساس” من اليونان تلتها فاكهة “مانغوستين” المتواجدة في موناكو وفي المرتبة الثالثة “تروسكاوكا كازوبسكا” وهي عبارة عن فروالة تشتهر بها بولندا.

من جهته اعتمد موقع “تاست أطلس” المختص على ذات التقييم لتحصد دقلة نور المرتبة 4 عالميا بتقيم 4.5 من أصل 5.

واعتبر الموقع المختص أن دقلة نور الجزائرية الموطن، تعد أحد أصناف التمور الأكثر شيوعًا التي يتم استهلاكها في منطقة شمال إفريقيا بأكملها.

وتعد “دقلة نور” أجود أنواع التمور التي أصبحت مطلوبة على المستوى العالمي نظرا لجودتها ومذاقها الحلو.