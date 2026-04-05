دوري أبطال أوروبا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الحكم الذي سيدير مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وستقام مباراة الذهاب هذا الثلاثاء، بملعب “سانتياغو برنابيو”، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وسيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة، فيما سيتولى مواطنه جاريد غيليت مهمة حكم تقنية الفيديو.

وسبق للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر وأن أدار 3 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفريق خلالها انتصارين وتلقى هزيمة واحدة.

وأدار الحكم الإنجليزي 6 مباريات لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الفريق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا.

وخلال هذا الموسم أدار الحكم الإنجليزي مباراة واحدة لريال مدريد كانت أمام أولمبياكوس اليوناني، والتي حسمها “الملكي” برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في حين لم يُدر أي مباراة لبايرن هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، قبل لقاء العودة والذي سيلعب الأسبوع المقبل، على ملعب أليانز أرينا.

وينتظر عشاق النادي الملكي ردة فعل قوية من جانب رفقاء كيليان مبابي في مباراة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام مايوركا في الدوري الإسباني، بهدفين لهدف واحد.

وتلقى ريال مدريد خسارة مؤثرة، تصعب أكثر من مهمته في المنافسة على لقب “الليغا”، بعدما وسع المتصدر نادي برشلونة الفارق إلى 7 نقاط، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف واحد.