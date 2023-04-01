-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

دولة أوروبية تحظر روبوت الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
دولة أوروبية تحظر روبوت الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”
أرشيف
حظر تشات جي بي تي في إيطاليا

أمرت هيئة تنظيم الخصوصية في إيطاليا يوم الجمعة، بحظر روبوت الدردشة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” (Chat GPT) التابع لشركة “أوبن إيه آي”.

واتهمت الهيئة الإيطالية في بيان، الشركة القائمة على الروبوت “بجمع البيانات بشكل غير قانوني. وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من قبل القاصرين”.

وقالت الهيئة في بيانها إن الشركة “تجمع كمية كبيرة من البيانات من دون مبرر قانوني. لاستخدامها في تدريب الخوارزميات الخاصة بالروبوت”.

كما أشار البيان إلى أن الشركة “لا توفر آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم استخدامه من قبل القاصرين. وهو ما يعرضهم في كثير من الأحيان، لإجابات لا تتوافق مع أعمارهم”.

مقالات ذات صلة
“معاوية” و”دوار الشمالي” خارج الشبكة ودعوات إلى توقيف “الفلوجة”

“معاوية” و”دوار الشمالي” خارج الشبكة ودعوات إلى توقيف “الفلوجة”

“نذير الرحمن”.. المؤذن الصغير الذي أبهر الكبار

“نذير الرحمن”.. المؤذن الصغير الذي أبهر الكبار

“الشدة”.. هدية صيام البنات لأول مرة بتلمسان

“الشدة”.. هدية صيام البنات لأول مرة بتلمسان

هل تعرف القراءات العشر؟ ومن هم رواتها؟

هل تعرف القراءات العشر؟ ومن هم رواتها؟

مختص نفساني يتحول إلى بائع بيتزا بباتنة

مختص نفساني يتحول إلى بائع بيتزا بباتنة

شات جي بي تي يرعب ماسك وقادة صناعة التكنولوجيا.. ما المشكلة؟

شات جي بي تي يرعب ماسك وقادة صناعة التكنولوجيا.. ما المشكلة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد