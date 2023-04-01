دولة أوروبية تحظر روبوت الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”

أمرت هيئة تنظيم الخصوصية في إيطاليا يوم الجمعة، بحظر روبوت الدردشة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” (Chat GPT) التابع لشركة “أوبن إيه آي”.

واتهمت الهيئة الإيطالية في بيان، الشركة القائمة على الروبوت “بجمع البيانات بشكل غير قانوني. وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من قبل القاصرين”.

وقالت الهيئة في بيانها إن الشركة “تجمع كمية كبيرة من البيانات من دون مبرر قانوني. لاستخدامها في تدريب الخوارزميات الخاصة بالروبوت”.

كما أشار البيان إلى أن الشركة “لا توفر آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم استخدامه من قبل القاصرين. وهو ما يعرضهم في كثير من الأحيان، لإجابات لا تتوافق مع أعمارهم”.