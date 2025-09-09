-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
أمير البلاد تميم بن حمد للرئيس الأمريكي:

“دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها”

الشروق أونلاين
  • 425
  • 0
“دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها”
ح.م
أمير دولة قطر

تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية العدوان الصهيوني الذي تعرضت له الدوحة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد “أكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، تضامنه مع دولة قطر. وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها”. مثمّنا “الجهود الحثيثة التي تبذلها في الوساطة، ودورها في إحلال السلام بالمنطقة”.

“كما شدد ترامب على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة. داعيا الأمير إلى مواصلة جهود بلاده في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، يضيف المصدر.

من جانبه، أكد الأمير تميم أن “دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

كما طالب أمير دولة قطر “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها. معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة هذا التوجه العادل”.

قبل أن يؤكد أن “دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها. وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة، بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين”.

مقالات ذات صلة
البرلمان الفرنسي يطيح بالوزير الأول فرانسوا بايرو

البرلمان الفرنسي يطيح بالوزير الأول فرانسوا بايرو

تهديدات بالقتل تطال عمدة مرسيليا بسبب الكسكس!

تهديدات بالقتل تطال عمدة مرسيليا بسبب الكسكس!

“تحذيري الأخير!”.. ترامب يهدد حماس ويتحدث عن اتفاق وشيك

“تحذيري الأخير!”.. ترامب يهدد حماس ويتحدث عن اتفاق وشيك

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وفد حماس المُفاوض بالدوحة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وفد حماس المُفاوض بالدوحة

كمين جباليا يُوجع الاحتلال.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضابط وثلاثة جنود

كمين جباليا يُوجع الاحتلال.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضابط وثلاثة جنود

“حريق في “أسطول الصمود” قبالة سواحل تونس.. هل استهدفه الصهاينة بمسيّرة؟

“حريق في “أسطول الصمود” قبالة سواحل تونس.. هل استهدفه الصهاينة بمسيّرة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد