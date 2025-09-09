أمير البلاد تميم بن حمد للرئيس الأمريكي:

تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية العدوان الصهيوني الذي تعرضت له الدوحة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد “أكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، تضامنه مع دولة قطر. وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها”. مثمّنا “الجهود الحثيثة التي تبذلها في الوساطة، ودورها في إحلال السلام بالمنطقة”.

“كما شدد ترامب على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة. داعيا الأمير إلى مواصلة جهود بلاده في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، يضيف المصدر.

من جانبه، أكد الأمير تميم أن “دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

كما طالب أمير دولة قطر “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة، ومحاسبة المتورطين في ارتكابها. معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة هذا التوجه العادل”.

قبل أن يؤكد أن “دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها. وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة، بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين”.