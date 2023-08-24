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دونالد ترامب ساخرا : وضع بايدن الذهني أسوء من وضعه الجسدي

الشروق أونلاين
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دونالد ترامب ساخرا : وضع بايدن الذهني أسوء من وضعه الجسدي
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سخر المترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية من منافسه جو بايدن قائلا عنه أن وضعه الذهني أسوء من وضعه البدني.

سخر الرئيس السابق والمترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، من الرئيس الحالي للولايات المتحدة والمترشح للرئاسيات المقبلة، جو بايدن، قائلا عنه أن وضعه الذهني أسوء من وضعه البدني.

ترامب لم يكتف فقط بمهاجمة، منافسه الديموقراطي جو بايدن، بل هاجم أيضا منافسيه لتمثيل الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

الملياردير المثير للجدل، دونالد ترامب، وفي مقابلة بثت على منصة “إكس”، تويتر سابقا، أجاب على أسئلة تاكر كارلسون المقدم السابق في قناة فوكس نيوز. المقابلة التي دامت حوالي 45 دقيقة، حققت في أقل من 24 ساعة أكثر من 232 مليون مشاهدة.

ترامب قال أنه لن يشارك في المناظرة التي تجمع مترشحي الحزب الجمهوري قائلا “هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين، وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشحين للرئاسة؟”

وحسب استطلاعات الرأي، فيبقى دونالد ترامب الأكثر حظا من بين المترشحين الآخرين في الحزب الجمهوري.

دونالد ترامب وخلال اللقاء الذي دام حوالي دقيقة، وفي حديثه عن جو بايدن، المترشح صاحب 80 عاما، قال عنه “لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم”، مضيفا “أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول إنه بطل رياضي”.

أما فيما يخص منافسيه الجمهوريين، فوصف ترامب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأنه “حالة ميؤوس منها”. أما عن نائبه السابق مايك بنس، فقد قال أنه خيب أمله.

ترامب قال أيضا أن من أولوياته في حالة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إغلاق الحدود مع المكسيك للحد من الهجرة.

ترامب علق عن الوضع في الولايات المتحدة حين سئل عن امكانية نشوب حرب أهلية في البلاد، قائلا “ثمة مستوى من الحماس لم أشهده من قبل، هناك مستوى من الكراهية لم أشهده من قبل، وهذا على الأرجح مزيج سيئ”.

أما فيما يخص التهم الموجهة إليه فقال عنها أنها “تافهة ومفتعلة ولا معنى لها”. وينتظر أن يقوم دونالد ترامب بتسليم نفسه اليوم، الخميس 24 أوت، للسلطات بجورجيا.

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