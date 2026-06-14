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الجزائر

رأس السنة الهجرية عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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رأس السنة الهجرية عطلة مدفوعة الأجر
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تعبيرية

سيكون يوم أول محرم المصادف لرأس السنة الهجرية 1448، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة.

جاء هذا في بيان مشترك يوم الأحد، لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

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