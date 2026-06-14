رأس السنة الهجرية عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم أول محرم المصادف لرأس السنة الهجرية 1448، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة.

جاء هذا في بيان مشترك يوم الأحد، لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأشار البيان المشترك إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

وينتظر أن تصدر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في وقت لاحق، بيانا بخصوص تحديد أول أيام شهر محرم 1448ه. بين الثلاثاء 16 أو الأربعاء 17 جوان 2026م.