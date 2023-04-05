رئاسة الجمهورية: الجزائر تُدين بشدة جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى

بأشد العبارات، أدانت الجزائر يوم الأربعاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، واعتداءاتها المتكررة على المصلّين و المعتكفين.

واعتبر بيان الرئاسة أن هذه “الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّلُ تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة. وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.

“وتُناشد الجزائر المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لتحمّل مسؤولياته. من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجراميّة التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين”، يضيف البيان.

كما جدّد البيان “موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة. ولحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.