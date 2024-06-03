رئيسة المجلس الفرنسي للتوثيق تزور الجزائر

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، رئيسة المجلس الفرنسي الأعلى للتوثيق صوفي صابو بارسي، التي تزور الجزائر.

وتناول اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، سُبل تعزيز التعاون بين هيئتي التوثيق بالبلدين. لاسيما في مجال التكوين وعصرنة مكاتب التوثيق. تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية.

وتستمرّ الزيارة التي تقوم بها رئيسة المجلس الفرنسي للتوثيق، والوفد المرافق لها إلى الجزائر، من 2 إلى 5 جوان 2024. وتهدف إلى تفعيل اتفاقية التعاون بين المجلس والغرفة الجزائرية للموثقين.

والموثق في القانون الجزائري، هو ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية. ويتولى تحرير العقود التي تشترط فيها الصبغة الرسمية، والعقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.

ويشترط للالتحاق بمهنة الموثق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد اجتياز مسابقة. ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة، تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب التوثيق مدته 10 أشهر.