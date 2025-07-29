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الجزائر

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني

محمد فاسي
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رئيس الجمهورية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينماير

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك شتاينماير، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، جدّد الرئيس الألماني دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة ألمانيا، حيث قبلها موجها بدوره دعوة للرئيس الألماني لزيارة الجزائر.

وبحث الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع بغزة والضفة الغربية، حيث أكدا على حل الدولتين، كسبيل لإنهاء الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين الصديقين.

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