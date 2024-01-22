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الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية.

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد محمد بمب مكت، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية مساء اليوم الإثنين، 22 جانفي.

وحسب ذات المصدر، حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام.

وقد حل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بالجزائر يوم الجمعة الماضي في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام بدعوة من نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

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