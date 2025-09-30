رئيس الريال يُدعّم الكيان الصّهيوني

أدرجت هيئة الأمم المتحدة شركة إنشاءات مملوكة لِفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن القائمة السوداء. لِعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بِاستخدام موارد محلية لِبناء بنية تحتية تدعّم مستوطنات الكيان الصّهيوني غير الشرعية.

ومعلوم أن فلورنتينو بيريزو (78 سنة) رجل أعمال إسباني، يرأس نادي ريال مدريد منذ 2009 لِعهدة ثانية، بعد أولى امتدت ما بين 2000 و2006.

ويأتي إدراج شركة “إيه سي إس” التي يملكها بيريز وشركته التابعة “إس إ إم آي”، ضمن القائمة السوداء، في وقت محرج لِلرجل الأول في الريال. حيث تزايدت انتقادات بلاده لِحرب الإبادة التي يشنها جيش المحتل الصّهيوني على الفلسطينيين.

وفضلا عن الشركتين المذكورتَين أعلاه، ضمّت القائمة السوداء لِهيئة الأمم المتحدة 156 شركة أُخرى، أضافتها بعد بعثة دولية مستقلة لِتقصّي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتّهم هيئة الأمم المتحدة الشركات المدرجة في القائمة السوداء بـ “توفير معدّات أو مواد تُسهّل بناء وصيانة المستوطنات، وهدم منازل أو ممتلكات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنشطة المراقبة، واستخدام الموارد الطبيعية لِأغراض تجارية، والتلويث وإلقاء النفايات”.

ويُعدّ ريال مدريد وجماهيره من الأندية القليلة في إسبانيا التي لم تشجب الاحتلال الصّهيوني لِفلسطين. فيما رفع مشجّعو فريق أوساسونا مؤخّرا لافتة كُتب عليها “أطردوا إسرائيل بِالبطاقة الحمراء” في مباراة ضد الزائر ريال مدريد، أُقيمت أطوارها في الـ 13 من سبتمبر الحالي، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الإسبانية.