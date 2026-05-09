رئيس “الفاف” يهنئ مولودية الجزائر

رئيس "الفاف" وليد صادي

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نادي مولودية الجزائر، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة الوطنية لموسم 2025-2026.

وتقدم رئيس “الفاف” وليد صادي، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التهاني إلى نادي مولودية الجزائر، بعد تتويجها الثالث على التوالي بلقب البطولة.

وجاء في رسالة التهنئة، أيضا: “كرّس هذا التتويج تفوق المولودية، التي سبق لها الظفر باللقب في الموسمين الماضيين، لتواصل بذلك فرض هيمنتها على البطولة الوطنية”.

ورفع فريق مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة، بعد تعادله على ميدانه أمامه مستقبل الرويسات بهدف لمثله.

وتوّج فريق “المولودية” رسميا باللقب، قبل جولتين على إسدال الستار على بطولة الموسم 2025 -2026 .

